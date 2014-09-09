Kaset bandıyla portreler
09 Eylül 2014 15:26
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Ressam Erika Simmons eski müzik ve video kasetlerini kanvas üzerine yapıştırarak bazı ünlülerin portrelerini yaptı. Burada Simmons'un John Lennon portresi görülüyor. (BBC Türkçe)
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30 yaşındaki sanatçı, son altı yıldır bu proje üzerinde çalışıyor. Burada ise Beatles'ın portresini görüyoruz.
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Bazı portrelerin büyüklüğü 30 cm'i geçmezken bazıları da bir metreyi buluyor. Simmons bazı portreler üzerinde haftalarca çalışıyor.
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Sanatçı, VHS video kaseti kullanarak Quentin Tarantino'nun yönettiği 'Ucuz Roman' (Pulp Fiction) filminde oynayan John Travolta ile Samuel L. Jackson'un portrelerini de yapmış.
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Aktris Audrey Hepburn'ün 'Tiffany'de Kahvaltı' adlı romantik komedi filmindeki portresi için ise eski 16 mm film makarası kullanılmış.
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Şikago'da yaşayan Simmons'a dünyanın her tarafından eski kasetler gönderiliyor. Bunlardan biri de Michael Jackson'un portresini yapmakta kullanılmış.
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Burada ise Simmons, şarkıcı Patti Smith'in 'Atlar' adlı 1975 albümü'nün kapağında kullanılan fotoğrafı kaset şeritleriyle yeniden canlandırmış.
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