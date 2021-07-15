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Kaş’ta çıkan orman yangınında 3 hektar alan zarar gördü

15 Temmuz 2021 14:37

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Kaş’ta çıkan orman yangınında 3 hektar alan zarar gördü

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Kaş'a bağlı Gökçeyazı Mahallesi Hacılar Boğazı mevkiinde saat 12.00 sıralarında orman yangını çıktı. Alevler bir anda yayılırken, ihbar üzerine yangına Kaş ve Fethiye'den helikopterler sevk edildi. Kaş Orman İşletme Müdürlüğü'ne ait 6 arazöz, 25 orman işçisi ve 5 teknik elemanla müdahale edildi.

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Hızlı müdahaleyle yangın yaklaşık yarım saat içinde kontrol altına alındı. Bölgedeki soğutma çalışmalarının devam ettiği yangında yaklaşık 3 hektar alanın zarar gördüğü belirtildi.

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Yangının çıkış nedeninin belirlemek için çalışma başlatıldı.

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