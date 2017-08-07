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Kartondan tekne yapıp Thames Nehri'de gezdiler

07 Ağustos 2017 19:00

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İngiltere'de yaşayan tasarımcılar Harry Dwyer ve Charlie Waller isimli çılgın ikili etraftan topladıkları kartonlarla tekne inşa edip, yeni yapıyı denizde yüzdürmeyi başardılar.

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Tekne arkasına motor takan ikili su üstünde İngiltere'nin başkenti Londra'daki Thames Nehri'nin üzerinde kısa süreli gezinti yaptı.

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Teknenin altındaki kartonların yavaş yavaş erimesi ise bir süre sonra kısa gezintinin sona ermesine neden oldu.

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İşte ilginç ikilinin denizin üzerinde yüzdürmeyi başardıkları yapının kare kare yapım aşaması...

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