Kartondan tekne yapıp Thames Nehri'de gezdiler
07 Ağustos 2017 19:00
116
İngiltere'de yaşayan tasarımcılar Harry Dwyer ve Charlie Waller isimli çılgın ikili etraftan topladıkları kartonlarla tekne inşa edip, yeni yapıyı denizde yüzdürmeyi başardılar.
216
Tekne arkasına motor takan ikili su üstünde İngiltere'nin başkenti Londra'daki Thames Nehri'nin üzerinde kısa süreli gezinti yaptı.
316
Teknenin altındaki kartonların yavaş yavaş erimesi ise bir süre sonra kısa gezintinin sona ermesine neden oldu.
416
İşte ilginç ikilinin denizin üzerinde yüzdürmeyi başardıkları yapının kare kare yapım aşaması...
© Tüm hakları saklıdır.