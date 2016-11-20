Kartal’daki ‘Teslim olmayacağız’ mitinginden fotoğraflar

Kartal'da binlerce vatandaş 'Teslim olmayacağız' mitingine katıldı.
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Mitingde HDP İstanbul İl Eş Başkanı Doğan Erbaş da bir konuşma yaptı. Erbaş, “HDP'ye vurulan darbe sadece HDP'ye değil demokratik siyasetin tümüne vurulan darbedir. Bütün siyasi partilere çağrıda bulunuyoruz. Gün bu siyasi darbeye karşı daha fazla bir araya gelme, güçlerimizi birleştirme günüdür” dedi.
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Birleşik Haziran Hareketi adına konuşan Erkan Baş, "Gerici iktidara teslim olmayacağız. Hedefimiz meclisteki tecavüz yasasını durdurmak. İkinci çağrımız ise başkanlık hedefi olan Recep Tayyip Erdoğan seni padişah yaptırmayacağız" dedi.