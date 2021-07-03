Kartal Tibet’in filmlerdeki en büyük düşmanı anlattı: Dünyanın en güzel insanıydı
03 Temmuz 2021 13:38
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Kartal Tibet’in filmlerdeki en büyük düşmanı anlattı: Dünyanın en güzel insanıydı
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Kartal Tibet’in Türk seyircisinin gözünde taht kurduğu Tarkan serisi filmlerindeki en büyük düşmanı Çinli Wang Yu’yu canlandıran Türkiye Karete Federasyonu Onursal Başkanı Hakkı Koşar konuştu. Koşar, Kartal Tibet’in ölümünden duyduğu üzüntüyü, “Aramızdaki rol arkadaşlığı değil kardeşlikti. Dünyanın en güzel insanıydı. Vücudumun yarısı gitti gibi hissediyorum” diyerek anlattı.
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Hürriyet’te yer alan habere göre, 78 yaşındaki Hakkı Koşar, “40 yıllık dostumdu” dediği Kartal Tibet’in ardından şunları söyledi;
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“Kartal Tibet sadece oyuncu ve yönetmen değildi. O herkesi birbirleriyle barıştıran, kaynaştıran bir ağabey, bir kardeş, bir babaydı. Biz onunla sadece rol arkadaşı değil, kardeş olduk. O bana ‘Hocam’, ben ona ‘Canım Ağabeyim’ derdik. Dünya güzeli bir insandı. Asla insan ayırt etmezdi. Her seviyedeki insan onun gözünde birdi. Kartal’ın ardından vücudumun yarısı gitti gibi oldu.
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O dönem filmleri çekmek için dağ bayır gezerdik. Sahneleri çekerken birbirimizle dövüşür, hatta öldürür, çekimden sonra da diz dize oturup çay içerdik. Herkes de bu dostluğumuza, ‘Az önce siz dövüşmüyor muydunuz’ diye şaşırırdı. Biz de öyle söyleyenlere gülerdik. O dönem ben Cüneyt Arkın’ın da karete hocasıydım. Cüneyt Arkın Türkiye’de gerçek siyah kuşağı hak eden ilk oyuncudur.”
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Hakkı Koşar, Kartal Tibet’in yanlışlıkla koluna küçük bir kesik attığı Tarkan filminin son sahnesini ise şöyle anlattı:
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“Kartal Tibet’e karete hareketleri göstermiştim. Tüm film boyunca dövüştük. Final sahnesine geldik. Ellerimizde kılıçlar. Senaryo gereği benim kılıç düşüyor ve Tarkan beni öldürecek. Bu sırada Kartal Tibet’in elindeki kılıç benim koluma değdi ve küçük bir yeri çizdi. Kartal Tibet hemen sahneyi durdurdu. 'Aman Hakkıcığım bir şey oldu mu' diye sordu. Ben de 'olur öyle şeyler kılıçla' dedim ve sahneyi tamamladık.”