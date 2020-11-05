Kartal'da çürük binada oturanlar deprem korkusuyla yaşıyor
05 Kasım 2020 14:27
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Kartal'da çürük binada oturanlar deprem korkusuyla yaşıyor | Kartal'da Gümüşpınar Mahallesi'nde 40 yıl önce lojman olarak inşa edilen binaların çürük olduğu tespit edildi.
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Yaklaşık 10 bin metrekarelik alandaki binalar 10 bloktan oluşuyor. Ve 100 daire bulunuyor.
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Bloklardan yalnızca biri belediye tarafından mühürlendi.
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Vatandaşlar evlerin yenilenmesini talep etti.
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Riskli dairelerin birinde yaşayan Gönül Taş, mutfak duvarlarının çatladığını söyleyerek burada yaşamaya mecbur olduklarını belirtti.
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Daire sahibi Nesrin Akay "Arsa devlete ait olduğu için müteahhit bizden 100-150 bin lira fark istiyor." dedi.
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27 Ekim'de bloklar için çürük raporu yollayan belediye, 27 Aralık'a kadar evlerin boşaltılması için ihtar yolladı.
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Binada oturan bir başka vatandaş, tabutun içinde canlı bir şekilde yaşıyormuş gibi hissettiğini söyledi.
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Ev sahiplerinden Meltem Akyalçın, deprem sonrasında binalarındaki betonun kum gibi döküldüğünü anlattı.
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Çürük binanın içinde yaşayanlar, eşyaları yamulmasıyla binanın yan yattığını fark etti.
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İzmir'deki gibi bir depremin İstanbul'da olması durumunda vatandaşlar enkaz altında ölmekten korktuklarını dile getirdi.
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