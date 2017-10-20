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Karşı Lig'de 2017-18 sezonu başladı!

20 Ekim 2017 17:41

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2014’te “Endüstriyel futbola, ırkçılığa ve milliyetçiliğe, cinsiyetçiliğe, her türlü nefret ve ayrımcılığa Karşı Lig” sloganıyla yola çıkan Karşı Lig’in 2017-18 sezonu, 15 Ekim Pazar günü oynanan maçlarla başladı.

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İlk hafta oynanan maçlar arasında beraberlikle biten karşılaşma olmazken; 16 takımlı ligde ekipler averaja göre sıralandı.

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Karaköy İ.Y.’yi 7-1 yenen Spartak İstanbul, ligde 3’üncü sıraya yerleşti.

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Ayaktakımı’nı 12-5 mağlup eden Fahrenayt 451 ise ikinci sıraya yerleşti.

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Forza Yel Değirmeni karşısında 9-1’lik galibiyet alan Kuzguncuk B.C., averaj farkıyla haftayı lider tamamladı.

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Diğer takımlar şöyle sıralandı:

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4-Beleştepe, 5-Karşı Semt, 6-Bome Dersim, 7-Famsızlar, 8-Cafer İdman Yurdu, 9-Selamsız Bandosu, 10-A-Raf, 11-Başka Takım, 12- Karşı Radyo, 13- Lazona, 14-Karaköy İ.Y., 15-Ayak Takımı, 16-Forza Yel Değirmeni

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