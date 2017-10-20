Karşı Lig'de 2017-18 sezonu başladı!

2014’te “Endüstriyel futbola, ırkçılığa ve milliyetçiliğe, cinsiyetçiliğe, her türlü nefret ve ayrımcılığa Karşı Lig” sloganıyla yola çıkan Karşı Lig’in 2017-18 sezonu, 15 Ekim Pazar günü oynanan maçlarla başladı.
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İlk hafta oynanan maçlar arasında beraberlikle biten karşılaşma olmazken; 16 takımlı ligde ekipler averaja göre sıralandı.
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Karaköy İ.Y.’yi 7-1 yenen Spartak İstanbul, ligde 3’üncü sıraya yerleşti.
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Ayaktakımı’nı 12-5 mağlup eden Fahrenayt 451 ise ikinci sıraya yerleşti.
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Forza Yel Değirmeni karşısında 9-1’lik galibiyet alan Kuzguncuk B.C., averaj farkıyla haftayı lider tamamladı.