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Karikatürlerle Trump'un vize yasağı...

31 Ocak 2017 15:16

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ABD Başkanı Donald Trump’ın 7 Müslüman ülkeye getirdiği vize yasağı, sanatçılar arasında da tepki gördü. Özellikle de resim ve karikatür sanatı ile uğraşanlardan… İşte Ocak Medya’nın yorumuyla bir demet protesto karikatürü…

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Hürriyet heykeli hüzünlü

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Hüzünlü Hürriyet Heykeli “Herkes gelsin” diyor..

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ABD bayraklı başörtülü genç.. kızgın mı, üzüntülü mü?

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Hürriyet Heykeli’nin meşalesi başörtülü küçük kızın elinde…

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Hürriyet Heykeli kovuluyor… Kovan kim, tahmin edersiniz..

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“Amerika’nın umuduna hala inanıyorum” diyor kadın..

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Hürriyet Heykeli üzerine kazınmış temel ilkeleri silip yerine yenilerini yazıyor biri..

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