Karikatürlerle Trump'un vize yasağı...

ABD Başkanı Donald Trump’ın 7 Müslüman ülkeye getirdiği vize yasağı, sanatçılar arasında da tepki gördü. Özellikle de resim ve karikatür sanatı ile uğraşanlardan… İşte Ocak Medya’nın yorumuyla bir demet protesto karikatürü…
28
Hürriyet heykeli hüzünlü
38
Hüzünlü Hürriyet Heykeli “Herkes gelsin” diyor..
48
ABD bayraklı başörtülü genç.. kızgın mı, üzüntülü mü?
58
Hürriyet Heykeli’nin meşalesi başörtülü küçük kızın elinde…
68
Hürriyet Heykeli kovuluyor… Kovan kim, tahmin edersiniz..
78
“Amerika’nın umuduna hala inanıyorum” diyor kadın..
88
Hürriyet Heykeli üzerine kazınmış temel ilkeleri silip yerine yenilerini yazıyor biri..