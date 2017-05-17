Karikatüristler, homofobiye karşı çizdi

Türkiye’den altı çizer, Kaos GL Derneği’nin düzenlediği 17 Mayıs Uluslararası Homofobi ve Transfobi Karşıtı etkinlik için çizim yaptı.
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Kaos GL Derneği tarafından 2006’dan bu yana her yıl düzenlenen Uluslararası Homofobi, Bifobi ve Transfobi Karşıtı etkinlikler, bu yıl da renkli protesto, yürüyüş ve kutlamalara sahne oluyor.
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IDAHOT (International Day Against Homophobia, Transphobia and Biphobia-Uluslararası Homofobi, Bifobi ve Transfobi Karşıtı Gün) adıyla anılan gün, Dünya Sağlık Örgütü’nün 17 Mayıs 1990 tarihinde eşcinselliği hastalık olarak tanımlamaktan vazgeçmesine ithafen dünya üzerinde LGBTİ bireylere uygulanan şiddet ve ayrımcılığa karşı dikkat çekmek için düzenleniyor.
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Türkiye’den altı çizer, Kaos GL’nin çağrısına yanıt vererek homofobi ve transfobiye karşı bir arada olduklarını çizimleri aracılığıyla ifade etti