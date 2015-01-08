Karikatüristler Charlie Hebdo katliamını çizdi
08 Ocak 2015 22:23
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Steve Bell / The Guardian - 'Bu kahrolası herifler neden hala gülüyor bize?'
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Patrick Chappate / New York Times - 'Mizah olmadan hepimiz ölüyüz.'
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Carlos Latuff @LAtuffCartoons - İslamofobi… Charlie Hebdo’ya saldırı!
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Jean Jullien @jean_jullien - 'Ben Charlie'yim'
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Neelabh Banerjee @NeelabhToons - 'Kahrolsun terör'
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Nate Beeler @natebeeler - 'Sanki başımızda kesmekle tehdit eden daha fazla mizah yoksunu editöre ihtiyacımız varmış gibi...'
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Rafael Mantesso - 'Önce o çizdi'
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Martin Vidberg @Vidberg - 'Bugün, bir basın karikatüristiyim. Bugün bir gazeteciyim. Bugün Charlie Hebdo için çiziyorum.'
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Carlos Latuff @LatuffCartoons
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Francisco J. Olea @oleismos - 'Silahlarınızı kuşanın arkadaşlar'
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Tomi Ungerer @TomiUngerer - 'Basın özgürlüğü olmadan özgürlük olmaz'
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Nono @LeTelegramme - 'İfade özgürlüğü için öldüler'
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Magnus Shaw @TheMagnusShaw - 'Ben Charlie'yim'
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Lucille Clerc - 'Dün, bugün, yarın' (Kaynak: Buzzfeed)
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