T24 LogoT24 Logo

Karikatüristler Charlie Hebdo katliamını çizdi

08 Ocak 2015 22:23

114

Steve Bell / The Guardian - 'Bu kahrolası herifler neden hala gülüyor bize?'

214

Patrick Chappate / New York Times - 'Mizah olmadan hepimiz ölüyüz.'

314

Carlos Latuff @LAtuffCartoons - İslamofobi… Charlie Hebdo’ya saldırı!

414

Jean Jullien @jean_jullien - 'Ben Charlie'yim'

514

Neelabh Banerjee @NeelabhToons - 'Kahrolsun terör'

614

Nate Beeler @natebeeler - 'Sanki başımızda kesmekle tehdit eden daha fazla mizah yoksunu editöre ihtiyacımız varmış gibi...'

714

Rafael Mantesso - 'Önce o çizdi'

814

Martin Vidberg @Vidberg - 'Bugün, bir basın karikatüristiyim. Bugün bir gazeteciyim. Bugün Charlie Hebdo için çiziyorum.'

914

Carlos Latuff @LatuffCartoons

1014

Francisco J. Olea @oleismos - 'Silahlarınızı kuşanın arkadaşlar'

1114

Tomi Ungerer @TomiUngerer - 'Basın özgürlüğü olmadan özgürlük olmaz'

1214

Nono @LeTelegramme - 'İfade özgürlüğü için öldüler'

1314

Magnus Shaw @TheMagnusShaw - 'Ben Charlie'yim'

1414

Lucille Clerc - 'Dün, bugün, yarın' (Kaynak: Buzzfeed)

ETİKETLER

karikatürçizercharlie hebdokatliamparisfransaçizimanma
T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24