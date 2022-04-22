T24 LogoT24 Logo

Kare kare Mariupol: Rusya'nın kül ettikten sonra "kurtardığını" iddia ettiği şehirden fotoğraflar

Ukrayna'nın güneyinde stratejik önemdeki liman kenti Mariupol, Rusya'nın 24 Şubat'ta başlattığı saldırıdan bu yana en çok bombalan şehirlerden biri oldu. Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu, dün kentin "kurtarıldığını" Vladimir Putin'e bildirdi. Moskova, şehrin kontrolünü ellerine geçirdiklerini söylese de; Ukrayna, Mariupol'ün direnmeye devam ettiğini söylüyor. Harap olan kentte kalan sonra Ukrayna askerleri, Azovstal'daki çelik imalat tesisinde kuşatılmış durumda. İşte Mariupol'den fotoğraflar

22 Nisan 2022 15:17

112

Ukrayna'nın güneyinde stratejik önemdeki liman kenti Mariupol, Rusya'nın 24 Şubat'ta başlattığı saldırıdan bu yana en çok bombalan şehirlerden biri oldu. Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu, dün kentin "kurtarıldığını" Vladimir Putin'e bildirdi. Moskova, şehrin kontrolünü ellerine geçirdiklerini söylese de; Ukrayna, Mariupol'ün direnmeye devam ettiğini söylüyor. Harap olan kentte kalan sonra Ukrayna askerleri, Azovstal'daki çelik imalat tesisinde kuşatılmış durumda. İşte Mariupol'den fotoğraflar

212

Gözlemciler, Mariupol'ün Halep ve Grozni gibi savaş tarafından yok edilmiş bir şehir haline geldiğini söylüyor.

312

Balkonunda ateş takmaya çalışan Mariupol sakinleri.

412

Ukraynalı askerlerin son kalesi Azovstal tesisi. Tesisin üzerinden kara dumanlar yükseldiği görülüyor.

512

Kare kare Mariupol: Rusya'nın kül ettikten sonra "kurtardığını" iddia ettiği şehirden fotoğraflar

612

Ukrayna askerlerinin sığındığı bölgenin dışında devriye gezen bir Rus askeri

712

Üzerinde 'çocuklar' yazan bir minibüs

812

Mariupol Ticari Limanı

912

Kare kare Mariupol: Rusya'nın kül ettikten sonra "kurtardığını" iddia ettiği şehirden fotoğraflar

1012

Sokakta, bir Mariupollü için yapılan cenazdeden bir kare

1112

Kare kare Mariupol: Rusya'nın kül ettikten sonra "kurtardığını" iddia ettiği şehirden fotoğraflar

1212

Kare kare Mariupol: Rusya'nın kül ettikten sonra "kurtardığını" iddia ettiği şehirden fotoğraflar

mariupolrusyakülkurtarmakfotoğraflarşehirrusya ukrayna savaşı
T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24