Kare kare Mariupol: Rusya'nın kül ettikten sonra "kurtardığını" iddia ettiği şehirden fotoğraflar
Ukrayna'nın güneyinde stratejik önemdeki liman kenti Mariupol, Rusya'nın 24 Şubat'ta başlattığı saldırıdan bu yana en çok bombalan şehirlerden biri oldu. Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu, dün kentin "kurtarıldığını" Vladimir Putin'e bildirdi. Moskova, şehrin kontrolünü ellerine geçirdiklerini söylese de; Ukrayna, Mariupol'ün direnmeye devam ettiğini söylüyor. Harap olan kentte kalan sonra Ukrayna askerleri, Azovstal'daki çelik imalat tesisinde kuşatılmış durumda. İşte Mariupol'den fotoğraflar
22 Nisan 2022 15:17
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Ukrayna'nın güneyinde stratejik önemdeki liman kenti Mariupol, Rusya'nın 24 Şubat'ta başlattığı saldırıdan bu yana en çok bombalan şehirlerden biri oldu. Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu, dün kentin "kurtarıldığını" Vladimir Putin'e bildirdi. Moskova, şehrin kontrolünü ellerine geçirdiklerini söylese de; Ukrayna, Mariupol'ün direnmeye devam ettiğini söylüyor. Harap olan kentte kalan sonra Ukrayna askerleri, Azovstal'daki çelik imalat tesisinde kuşatılmış durumda. İşte Mariupol'den fotoğraflar
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Gözlemciler, Mariupol'ün Halep ve Grozni gibi savaş tarafından yok edilmiş bir şehir haline geldiğini söylüyor.
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Balkonunda ateş takmaya çalışan Mariupol sakinleri.
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Ukraynalı askerlerin son kalesi Azovstal tesisi. Tesisin üzerinden kara dumanlar yükseldiği görülüyor.
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Kare kare Mariupol: Rusya'nın kül ettikten sonra "kurtardığını" iddia ettiği şehirden fotoğraflar
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Ukrayna askerlerinin sığındığı bölgenin dışında devriye gezen bir Rus askeri
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Üzerinde 'çocuklar' yazan bir minibüs
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Mariupol Ticari Limanı
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Kare kare Mariupol: Rusya'nın kül ettikten sonra "kurtardığını" iddia ettiği şehirden fotoğraflar
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Sokakta, bir Mariupollü için yapılan cenazdeden bir kare
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Kare kare Mariupol: Rusya'nın kül ettikten sonra "kurtardığını" iddia ettiği şehirden fotoğraflar
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Kare kare Mariupol: Rusya'nın kül ettikten sonra "kurtardığını" iddia ettiği şehirden fotoğraflar