Kardashian ailesinden True'ya doğum günü; çizgi filmden esinlendiler
Khloe Kardashian, kızı True'nun 3 yaşına girmesini teyzesi Kylie'nin 2 milyon dolarlık evinde kutladı
13 Nisan 2021 16:01
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Kardashian- Jenner ailesinin üyelerinden Khloe Kardashian, Nba oyuncusu Tristan Thompson ile ilişkisinden dünyaya gelen kızı True’nun 3 yaşına girmesini, bir parti düzenleyerek kutladı.
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Animasyon karakteri Frozen’dan esinlenilen partideki gösteriş, sosyal medyada dikkat çekti.
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Khloe 3 yaşına giren kızıyla çekilmiş fotoğraflarını, "Seni her True Bebeğim diye çağırdığımda ağlıyorum ve sen de beni düzeltiyorsun. En tatlı sesinle Ben bebek değilim diyorsun. Senin büyümene hazır değilim, ama şunu bilmelisin ki yaşın kaç olursa olsun, sen benim için her zaman True Bebek olacaksın" gönderisiyle paylaştı.
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Khloe gönderinin devamında, "Senin gözlerinden akıp giden hayatı izlemek çok özel bir şey, büyülü bir şey. Seninle geçirdiğim her dakikaya ömrümün sonuna kadar değer vereceğim. Beni seçtiğin için teşekkür ederim. Tanrım beni bir meleğimle kutsadığın için teşekkür ederim. Mutlu yıllar True Bebeğim" duygularını ifade etti.
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Kendi kozmetik markasını kuran ve ‘’Dünyanın En Genç Milyarderi’’ olan Kylie Jenner, yeğeninin partisi için 12 milyon dolarlık Hidden Hills'teki malikanesinin kapılarını açtı. Partiye ev sahipliği yapan Kylie, yeğeni ile çekildiği fotoğrafı sosyal medyasında paylaştı.