Karantinanın hava kirliliğine etkisi; Himalayalar, Hindistan’dan 30 yıl sonra tekrar görüldü
1,4 milyarlık nüfusuyla dünyanın en kalabalık ülkelerinden biri olan Hindistan’da Koronavirüs nedeniyle uygulan 21 günlük karantina sayesinde hava kirliliği büyük ölçüde azaldı. Himalaya dağları ise 30 yılın ardından ilk defa ülkeden net bir şekilde görülmeye başlandı.
08 Nisan 2020 18:04
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Yaklaşık 1,4 milyarlık nüfusuyla dünyanın en kalabalık ülkelerinden biri olan ülkede yeni tip Koronavirüs (Covid-19) önlemleri kapsamında 24 Mart tarihinde 21 günlük karantina uygulaması başlatıldı.
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Karantinanın ardından kirli havasıyla ünlü olan ülkede havadaki kirli madde oranları belirgin bir ölçüde azaldı. Hindistan Merkez Kirlilik Kurulu, ülke çapındaki karantinanın hava kalitesinde önemli bir iyileşme ile sonuçlandığını açıkladı.
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Ardından dünyanın en yüksek dağ sırası olan Himalayalar, uzun bir sürenin ardından ilk defa Hindistan’dan görülmeye başladı.
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Pencap şehrinde yer alan ve Himalayalardan yaklaşık 200 kilometre uzaklıkta bulunan Jalandhar kasabasında yerliler, karla kapla dağların etkileyici görüntülerini sosyal medyada paylaştı.
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Kasaba yerlilerinden, Sant Balbir Singh Seechewal, "Karla kaplı dağları çatılardan net bir şekilde görebiliyoruz. Sadece Himayaları değil, geceleri yıldızları da görebiliyoruz. 30 yıldır böyle bir şey göremedik” dedi.
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Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ)’ye göre hava kalitesi için güvenli sınırın 20mg / m3'ün altında partikül değeri içermesi gerekiyor.
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Ancak, yılın çoğunda Hindistan’ın değerleri küresel güvenli sınırdan beş kat daha yüksek - 100mg / m3 – seyrediyor.
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Öte yandan, ülkede Koronavirüs nedeniyle vaka sayısı 5.274 ve ölüm sayısı 149 olarak bildirildi.
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Karantinanın hava kirliliğine etkisi; Himalayalar, Hindistan’dan 30 yıl sonra tekrar görüldü
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Karantinanın hava kirliliğine etkisi; Himalayalar, Hindistan’dan 30 yıl sonra tekrar görüldü