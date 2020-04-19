Karantinada üniversite sınavlarına hazırlanan Merve Boluğur: Üç bölüm arasında kararsızım
Uzun zamandır yeni bir projede yer almayan oyuncu Merve Boluğur, milyonlarca insan gibi günlerini ev karantinasında geçiriyor. Boluğur, karantinada üniversite sınavlarına hazırlandığını ve 3 bölüm arasında kararsız kaldığını açıkladı.
19 Nisan 2020 17:55
16
Karantina zarfında hayata bakış açısında pek çok değişiklik yaşadığını söyleyen oyuncu Merve Boluğur , paylaştığı enerjisi yüksek bir fotoğraf üzerinden önemli mesajlar verdi.
26
İşte Merve Boluğur’un ifadeleri: “Güzel bir günden fotoğraf koyarak başlıyorum. Güzel günlere ihtiyacımız olduğu şu günlerde gülen yüzümle bendeniz..
36
Şu Korona bitsin, en çok denize girmek istiyorum sanırım hayat çok güzel bir öğretmen her saniyemize şükretmemiz gereken ve aslında yapabileceğimiz sınırsız şeylerin olduğunu keşfettik mutlu olmanın çok basit olmasını kavrıyoruz.
46
Tabii duygular karışık çok normal yeni bir düzene uyum sağlıyoruz ev hapsi… Sağlıklı ve aklımızın yerinde olmasının ne büyük lütuf olması… Öğretiyor hayat çok güzel…
56
Mutlu eden şeylere odaklanalım. Hayaller kurmak bedava… Yeni hedefler belki de… Ben üniversite sınavına hazırlanmaya başladım bile… Siz neler öğrendiniz? “
66
Evde ders çalıştığını belirten Boluğur, ‘Hangi bölümü istiyorsunuz?’ sorusuna "Üçü arasında kararsızım; İngiliz Dili ve Edebiyatı, Çocuk Gelişimi ve Psikoloji" dedi.