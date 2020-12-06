Karantinada olması gerekirken parti düzenleyen Rita Ora özür diledi; bir yardım kuruluşuna bağış yapacağını söyledi
Britanyalı şarkıcı Rita Ora, Mısır’a yaptığı bir seyahatten sonra Londra’daki evinde karantinada kalması gerekirken dışarıda doğum gününü kutladığı için özür diledi. Ora, bir yardım kuruluşuna bağışta bulunacağını söyledi.
06 Aralık 2020 10:44
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Britanyalı şarkıcı Rita Ora, Mısır’a yaptığı bir seyahatten sonra Londra’daki evinde karantinada kalması gerekirken dışarıda doğum gününü kutladığı için özür diledi.
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Şarkıcı Rita Ora 21 Kasım’da özel jetle Mısır’a, bir otelde konser verme için gitti.
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Ertesi gün Mısır’dan İngiltere’ye dönen, Rita Ora’nın ülkede belirlenen Koronavirüs kuralları çerçevesinde 14 gün karantinada kalması gerekiyordu.
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Ora, kuralı ihlal ederek bir restoranda kendi doğum günü partisini düzenledi.
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Parti haberleri medyada çıkınca özür dileyen Rita Ora karşılığında bir yardım kuruluşuna 10 bin pound bağışta bulunacağını söyledi.