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Karantinada evden ücretsiz izlenebilecek filmler

Karantina günlerinde yapım şirketi Lionsgate, ünlü filmleri cuma günleri YouTube’da canlı olarak yayınlayacak. Lionsgate Live! A Night at the Movies ismindeki dört hafta sürecek olan bu online film izleme etkinliğinin sunuculuğunu usta oyuncu Jamie Lee Curtis üstlenecek. Programda Curtis, sinema anılarını izleyicilerle paylaşacak ve ünlü isimleri konuk edecek. - Kaynak: NTV

15 Nisan 2020 17:26

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İşte Lionsgate etkinliği kapsamında internetten yayınlanacak filmler ile YouTube'dan halihazırda seyredilebilecek diğer filmler...

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The Hunger Games (2012) Yayın tarihi: 17 Nisan

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Dirty Dancing (1987) Yayın tarihi: 24 Nisan

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La La Land (2016) Yayın tarihi: 1 Mayıs

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John Wick (2014) Yayın tarihi: 8 Mayıs (Bu gösterim için yaş sınırlaması olacak)

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YOUTUBE'DAN İZLENEBİLECEK DİĞER FİLMLER So Undercover (2012)

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Diana: The Royal Truth (2017)

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Before We Go (2015)

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A Little Bit of Heaven (2011)

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Mazes and Monsters (1982)

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Labor Pains (2009)

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Into The Blue (2005)

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Everybody Loves Somebody (2017)

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The Pink Panther (2006)

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The September Issue (2010)

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Miss Stevens (2016)

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