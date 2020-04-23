'Karantina' | İlk nerede uygulandı, kökeni nereden geliyor?
Dünyayı etkisine alan yeni tip Koronavirüs'ün (Covid-19) yayılımını durdurmak için günümüzde devletler yüzyıllar önce uygulanan ile aynı politikayı izliyor ve 'karantina' ilan ediyor. Modern dünyanın pandemi esnasında izolasyonunun önemini anlaması için kökeni Ortaçağ Avrupa'sına kadar uzanan 'karantina'nın ve Kara Ölüm’e önlem olarak inşa edilen karantina şehri Dubrovnik’in tarihine bakmak yararlı olacaktır.
23 Nisan 2020 21:50
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Kaynak: NTV
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'Karantina' kelimesinin kökleri İtalyanca’dan geliyor. 14. yüzyılda Avrasya, Avrupa ve Kuzey Avrupa’da yaklaşık 200 milyon kişinin ölümüne neden olan Kara Ölüm’den kıyı kentlerini korumak için, Venedik'te enfekte limanlardan gelen gemilerin inişten önce 40 gün boyunca (quaranta giorni) demir atması gerekiyordu. Böylelikle, 40 günlük demir atma anlamına gelen “quaranta giorni” ifadesi, karantina olarak tek kelimede birleşerek günümüze dek dünyanın her bölgesinde kullanımını sürdürdü.
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1374'te Venedik'teki özel sağlık konseyi tarafından şehre girme izni verilene kadar tüm gemi ve yolcuların şehrin yakınındaki San Lazzaro adasında konuşlandırılması gerektiğini belirten bir bildiri yayınlandı. Bildiri, Avrupa’daki ilk resmi karantina yönetmeliği olarak kabul ediliyor..
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Bununla birlikte, Ragusa Cumhuriyeti’nde (bugünkü Hırvatistan'ın Dalmaçya kıyısındaki Dubrovnik şehrinde kurulan şehir devleti) büyükşehir belediyesi, 1377 yılında pandeminin önlenmesi için enfekte bölgelerden gelen tüm gemilerin ve ticari karavanların karantinaya alınmasını zorunlu kılan ve tarihte çığır açan bir yasa çıkardı: 30 günlük izolasyon şartı uygulaması.
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Şehrin başhekimi Jacobo de Padua, tedavi için dışarıdan gelen yabancı hastalar için şehrin surları dışında bir alan oluşturulmasını önerdi, fakat kent konseyi salgını önlemek için daha ciddi yollara başvurmak zorunda kaldı. 1377'de Yüksek Konsey "Terentino" (Latince, otuz) yasasını oluşturdu.
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"Veba enfeksiyonu olan bölgelerden gelenler Ragusa ve yakınına giremeyecek" (Veniens de locis pestiferis intret Ragusium vel districtum) ifadesini içeren yasa, salgının görüldüğü bölgelerden herkesin dezenfeksiyon amacıyla yakındaki Cavtat ve Mrkan adasında 30 gün boyunca kalmasını zorunlu kıldı. Milošević, “Bu nedenle, Dubrovnik sadece adil değil, aynı zamanda çok akıllı ve başarılı bir yöntem uyguladı ve dünya çapında galip geldi” açıklamasını yaptı.