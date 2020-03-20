T24 LogoT24 Logo

Karantina günlerinize iyi gelecek 20 David Bowie şarkısı

Britanya'nın The Guardian gazetesinin müzik eleştirmeni Alexis Petridis, pop ve rock müziğin efsane ismi David Bowie'nin en iyi şarkılarını sıraladı. İşte, Koronavirüs salgını endişesiyle günlerimizi evde geçirirken günümüzü renklendirecek 20 David Bowie parçası...

20 Mart 2020 10:19

121

Britanya'nın The Guardian gazetesinin müzik eleştirmeni Alexis Petridis, pop ve rock müziğin efsane ismi David Bowie'nin en iyi şarkılarını sıraladı. İşte, Koronavirüs salgını endişesiyle günlerimizi evde geçirirken günümüzü renklendirecek 20 David Bowie parçası...

221

20. The Bewlay Brothers (1971)

321

19. The Jean Genie (1973)

421

18. Let’s Dance (1983)

521

17. Win (1975)

621

16. Rebel Rebel (1974)

721

15. Changes (1971)

821

14. Golden Years (1976)

921

13. Absolute Beginners (1985)

1021

12. Boys Keep Swinging (1979)

1121

11. Starman (1972)

1221

10. Drive-In Saturday (1973)

1321

9. ’Tis a Pity She Was a Whore (2016)

1421

8. Oh! You Pretty Things (1971)

1521

7. Young Americans (1975)

1621

6. Sweet Thing/Candidate/Sweet Thing (Reprise) (1974)

1721

5. “Heroes” (1977)

1821

4. Life on Mars? (1971)

1921

3. Station to Station (1976)

2021

2. Ashes to Ashes (1980)

2121

1. Sound and Vision (1977)

ETİKETLER

david bowiemüzikşarkırenk
T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24