Karantina günlerinize iyi gelecek 20 David Bowie şarkısı
Britanya'nın The Guardian gazetesinin müzik eleştirmeni Alexis Petridis, pop ve rock müziğin efsane ismi David Bowie'nin en iyi şarkılarını sıraladı. İşte, Koronavirüs salgını endişesiyle günlerimizi evde geçirirken günümüzü renklendirecek 20 David Bowie parçası...
20 Mart 2020 10:19
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Britanya'nın The Guardian gazetesinin müzik eleştirmeni Alexis Petridis, pop ve rock müziğin efsane ismi David Bowie'nin en iyi şarkılarını sıraladı. İşte, Koronavirüs salgını endişesiyle günlerimizi evde geçirirken günümüzü renklendirecek 20 David Bowie parçası...