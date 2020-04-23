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Karantina günlerinde keyifli vakit geçirmenizi sağlayacak 25 web sitesi

23 Nisan 2020 20:48

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SuperCook: Evinizde, mutfağınızda bulunan mevcut malzemeleri kullanarak hangi yemeklerini hazırlayabileceğinizi söylüyor ve tarifleri sunuyor.

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Coffitivity: Coffitivity, evde yalnız hissettiğinde rahatlamak isteyenlere, çeşitli ortamlardaki kalabalık uğultusunu dinleme imkanı sağlıyor.

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Discuvver: Daha fazla yararlı siteye ulaşmanızda kolaylık sağlayan bir araç. Siteye giriyorsunuz ve “Take me to a useful website” butonuna tıklıyorsunuz. Bu noktadan itibaren internetin faydalı dünyasındaki keşfiniz başlıyor.

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Mix: Eski adıyla Stumbleupon olan Mix.com da bir önceki maddede yer alan Discuvver benzeri bir araç. İlgi alanlarınıza göre size beğenebileceğiniz faydalı siteler ve web sayfalarını sunuyor.

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WhatSong: İzlediğiniz film ve dizilerde duyduğunuz şarkıları bulmanıza yarayan web sitesi.

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HomeStyler: Evinizin içini yeniden tasarlama konusunda size yardımcı olabilecek bir araç.

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Localingual: Dünyanın her yerinden aksanları dinlemenizi ve kaydetmenizi sağlayan interaktif harita.

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Ninite: Programları tek tek indirmek yerine toplu bir şekilde indirebileceğiniz internet sitesi.

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Duolingo: Ücretsiz dil öğrenebileceğiniz internet sitesi ve mobil uygulama.10) Alternativeto: Sevdiğiniz bir programın alternatiflerini sunuyor.

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Alternativeto: Sevdiğiniz bir programın alternatiflerini sunuyor.

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Thripy: Dünyanın farklı yerlerinden, farklı şehirlerinden 4K kalitedeki videoları bir araya getirip online olarak gezinmenizi sağlıyor.

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Musclewiki: Karşınıza çıkan vücutta herhangi bir kasa tıkladığınızda size uygun egzersizler öneren internet sitesi.

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Geacron: Bu web sitesinde M.Ö. 3000 yılından itibaren günümüze kadar olan dünya haritasının nasıl bir değişim gösterdiğine dair ayrıntılı bilgiler bulabilirsiniz.

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Evolutionoftheweb: Renkli grafikler aracılığıyla web teknolojilerinin gelişimini gösteren internet sitesi.

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PlaylistBuddy: Spotify listenizi bir YouTube listesine çevirmenizi sağlayan internet sitesi.

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Tony-b.org: Kendinizi bir dj gibi hissettirecen ve basit müzikler yapmanızı sağlayan web sitesi.

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The True Size: Ülkelerin yüz ölçümleri arasında karşlaştırmalar yapabileceğini internet sitesi.

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GeoGuessr: Bu websitesi sizi haritalar üzerinde rastgele bir yere götürüp dünyanın neresinde olduğunuzu bulmanızı istiyor.

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Radio Garden: Dünyanın herhangi bir yerindeki herhangi bir radyo istasyonunu keşfedip dinlemenizi sağlıyor.

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The Magic iPod: 2000'lerden kalma şarkıları mixleyip harika mash-up'lar yaratmanızı sağlayan site.

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Noisli: Siz herhangi bir işle uğraşırken odaklanmanızı sağlayan sesler üretiyor.

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Animated Knots: Balıkçılık, kürek, izcilik ve arama kurtarma gibi farklı disiplinlerdeki düğümlerin nasıl atıldığını gösteren internet sitesi.

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The Colors of Motion: Filmlerin renk paletlerini oluşturan internet sitesi.

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Meteor Showers: Tarih tarih gerçekleşen meteor yağmurlarını gösteriyor. 8https://www.meteorshowers.org/)

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Wab: En eski dijital oyun demolarını bir arada bulabileceğiniz bir internet sitesi.

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