Karantina günlerinde kendinize iyi bakın; işte şekersiz tatlı tarifleri
19 Nisan 2020 13:22
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Karantina günlerinde kendinize iyi bakın; işte şekersiz tatlı tarifleri | Yeni tip Koronavirüs (Covid-19) salgını nedeniyle evlerinde olanlar mutfaklarında daha fazla vakit geçirmeye başladı. Rafine şeker olmaksızın çok lezzetli ve sağlıklı tatlılar yapmak da mümkün. İşte o tarifler…..
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Şekersiz Yulaflı Puding Tarifi | Malzemeler 1 3/4 bardak süt, yarım bardak su, 1 bardak yulaf ezmesi, 4-5 adet hurma, 1 çay kaşığı fıstık ezmesi, 2 yemek kaşığı kakao Üzeri için | Hindistan cevizi tozu, frambuaz, damla çikolata Yapılışı| Süt ve suyu kaynama noktasına getirin. Yulaf, çok az tuz ve hurmayı ekleyin, karıştırarak 4 dakika pişirin. Karışımın içine kakao ekleyin. 1-2 dakika daha pişirin. En son fıstık ezmesini ekleyin. Kaselere alın ve üzerini damla çikolata, hindistan cevizi ve frambuaz ile süsleyin.
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Cheescake Topları Tarifi | Malzemeler (15 adet) | 150 gram yulaf unu,1 kücük limonun suyu, ½ limon kabuğu rendesi, 4 yemek kaşığı krem Peynir, 2-3 yk arası bal, 20 adet fındık Üzeri için | Toz hindistan cevizi, kavrulmuş fındık Yapılışı | Fındıkları rondodan geçirerek ufaltın. Tüm malzemeleri karıştırarak hamurumsu bir kıvama getirin. Biraz dinlendirdikten sonra fotoğraftaki gibi toplar haline getirin. Süslemek için hindistan cevizi ve kavrulmuş fındık kullanın.
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Fit mozaik pasta | Malzemeler | 100 gr yulaf ezmesi, 1 su bardağı süt, 1 yemek kaşığı kakao, 1 yemek kaşığı bal, 1 orta boy olgunlaşmış muz, 2-3 adet ceviz Yapılışı | Yulafları süt ile karıştırıp 15-20 dk kadar yumuşaması için bekleyin. Daha sonra muzu ezip, diğer malzemelerle karıştırın. Şekil verin, buzdolabında 2-3 saat bekletin.
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Tahinli pekmezli browni | Malzemeler | 2 su bardağı tam buğday unu, 1 yumurta (oda sıcaklığında), 1 su bardağı süt ,1/2 çay bardağı keçi boynuzu pekmezi, 1/2 çay bardağı tahin, kabartma tozu Yapılışı | Önce yumurta ve pekmezi çırpın, daha sonra süt ve tahini ekleyerek çırpmaya devam edin. Homojen bir karışım elde ettikten sonra un ve kabartma tozunu ekleyin. Normal kek harçlarına göre daha kıvamlı olacaktır. Önceden ısıtılmış 170-180 derece fırında kontrollü olarak pişirin.
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Chia Tohumlu Puding | Malzemeler | 3 yemek kaşığı Chia tohumu ,1 bardak badem sütü, 1 çay kaşığı doğal vanilya özütü, 1 yemek kaşığı bal Yapılışı | Sütü, balı ve vanilyayı bir kaba alıp iyice karıştırın. Ardından üstüne Chia tohumlarını ekleyip 5 dakika boyunca tekrar karıştırın. Daha sonra karışımı bir kupa alarak 1 saat bekletin ve dilediğiniz meyve ile süsleyerek servis yapın.