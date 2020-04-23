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Karantina günlerinde az kalorili "çakma" tarifler

Koronavirüs salgını nedeniyle evde kalınan bu günlerde sağlıklı beslenmek, kalorili besinlerden uzak durmak istiyorsanız ve ayrıca yumurtaya alerjiniz varsa bu tarifleri deneyebilirsiniz:

23 Nisan 2020 14:03

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Koronavirüs salgını nedeniyle evde kalınan bu günlerde sağlıklı beslenmek, kalorili besinlerden uzak durmak istiyorsanız ve ayrıca yumurtaya alerjiniz varsa bu tarifleri deneyebilirsiniz:

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Mayonez: 1 çay bardağı süt - 2 çay bardağı zeytinyağı - 1 yemek kaşığı limon suyu - 1 çay kaşığı tuz - 2 çay kaşığı şeker - 1 diş sarımsak

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Tuz ve limonun sütü kesmemesi için malzemelerin aynı sıcaklıkta olması gerekiyor. Tek yapacağınız mikserde mayonez kıvamı alıncaya kadar karıştırmak.

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Çakma tiramisu: 2 su bardağı süt - 5 yemek kaşığı yulaf ezmesi (hafifçe mikserden geçirilmiş) - 2-3 yemek kaşığı bal - 2 yemek kaşığı chia tohumu - 1 fincan filtre kahve (filtre kahve makinesi yoksa granül kahve kullanabilirsiniz.)

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Süt, mikserden geçirilmiş yulaf ve balı birlikte tekrar mikserden geçirin. Kendiniz için pişirdiğiniz kahveden 1 kahve fincanı kadar ayırıp karışıma ekleyin. Chia tohumunu kattıktan sonra hafifçe kaşıkla karıştırın ve küçük cam kaselere bölün. Üzerlerine çay süzgecinden silkeleyerek kakao serpin ve buzdolabında 2-3 saat bekletin. (Kaynak: Pembe Nar)

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