Karanfillerle anıldılar...

Ankara’da geçtiğimiz hafta yapılması planlanan Barış Mitingi öncesinde meydana gelen canlı bomba saldırısında hayatını kaybeden 102 kişi için saat 10:04'te patlamanın olduğu Ankara Garı önünde anma töreni yapıldı.
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Halkevleri üyeleri, CHP'liler ve vatandaşlar patlamanın olduğu yere kırmızı karanfil bıraktı.
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Anma etkinliğine hayatını kaybedenlerin ailelerinin yanı sıra HDP Eş Genel Başkanı Figen Yüksekdağ, HDP Ankara Milletvekili Sırrı Süreyya Önder, EMEP Genel Başkanı Selma Gürkan ve demokratik kitle örgütleri katıldı.
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Hayatını kaybedenlerin isimlerinin yazılı olduğu siyah dövizler taşıyan vatandaşlar, kaybedilenlerin anısına mum yakıp karanfil bıraktı.