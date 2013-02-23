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Kara Şahin hangarı köpüğe boğuldu

23 Şubat 2013 14:47

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Amerikan Hava Kuvvetleri'ne ait hangarda yapılan rutin yangın tatbikatı kontrolden çıktı. Hangar, içindeki helikopterlerle birlikte 2 metrelik yangın söndürme köpüğünün altında kaldı.

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Minnosetta eyaletindeki hangarda Sikorsky UH-60 Kara Şahin tipi helikopterler yer alıyordu.

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Helikopterlerin tatbikat sırasında kapılarının açık bulunduğu belirtildi. Köpüğün helikopterlerin iç elektrik tesisatını etkilemiş olabileceği belirtiliyor.

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Temizlik maliyeti ile birlikte zararın birkaç milyon doları bulacağı tahmin ediliyor.

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