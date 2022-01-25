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Kar yağışı etkisi altındaki İstanbul'da vatandaşların çilesi ve eğlencesi objektiflere yansıdı

İstanbul'da etkili olan kar yağışında bazıları eğlenirken, bazıları ise çile çekti. Vatandaşların çilesi ve eğlencesi objektiflere yansıdı.

25 Ocak 2022 16:42

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Kar yağışı etkisi altındaki İstanbul'da vatandaşların çilesi ve eğlencesi objektiflere yansıdı

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İstanbul’u etkisi altına alan kar yağışı trafik başta olmak üzere birçok alanda hayatı olumsuz etkiledi.

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Kenti esir alan kar yağışında özellikle ara sokaklarda ilerleyen sürücüler zor anlar yaşadı. Hayatın durma noktasına geldiği mega kentte vatandaşlar karlı yollarda yürümekte zorlandı.

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Kar yağışına en çok sevinenler ise çocuklar oldu. Plastik leğen ve poşetlerle kayarak karın keyfini çıkaran çocuklara bazı yetişkinler de eşlik etti.

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Kar yağışı bir yandan yolların kapanarak vatandaşların mahsur kalmasına neden olurken bir yandan da kartpostallık görüntüler oluşturdu.

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Kar yağışı etkisi altındaki İstanbul'da vatandaşların çilesi ve eğlencesi objektiflere yansıdı

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Kar yağışı etkisi altındaki İstanbul'da vatandaşların çilesi ve eğlencesi objektiflere yansıdı

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Kar yağışı etkisi altındaki İstanbul'da vatandaşların çilesi ve eğlencesi objektiflere yansıdı

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Kar yağışı etkisi altındaki İstanbul'da vatandaşların çilesi ve eğlencesi objektiflere yansıdı

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Kar yağışı etkisi altındaki İstanbul'da vatandaşların çilesi ve eğlencesi objektiflere yansıdı

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Kar yağışı etkisi altındaki İstanbul'da vatandaşların çilesi ve eğlencesi objektiflere yansıdı

1214

Kar yağışı etkisi altındaki İstanbul'da vatandaşların çilesi ve eğlencesi objektiflere yansıdı

1314

Kar yağışı etkisi altındaki İstanbul'da vatandaşların çilesi ve eğlencesi objektiflere yansıdı

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Kar yağışı etkisi altındaki İstanbul'da vatandaşların çilesi ve eğlencesi objektiflere yansıdı

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