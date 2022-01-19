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Kar nedeniyle Bolu'da yol kapandı, TIR şoförleri Tuzla'da kaldı

Bolu'da, Doğu Gişeleri ile Yeniçağa arasındaki kar yağışı nedeniyle çok sayıda TIR kayması nedeniyle Anadolu Otoyolu'nun Ankara yönü ulaşıma kapandı. Yolun ulaşıma kapanması İstanbul'u da etkiledi. İstanbul dışına doğru seyir halinde olan tır sürücüleri Tuzla'da kontak kapatarak yolda kaldı

19 Ocak 2022 16:45

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Kar nedeniyle Bolu'da yol kapandı, TIR şoförleri Tuzla'da kaldı

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Bolu'da, Doğu Gişeleri ile Yeniçağa arasındaki kar yağışı sonrası çok sayıda tır kaydı. Yaşanan kazalar nedeniyle Anadolu Otoyolu'nun Ankara yönü ulaşıma kapandı. Yolun ulaşıma kapanması İstanbul'u da etkiledi. İstanbul dışına çıkmak üzere seyir halinde olan tır sürücüleri yolların sürüş için daha güvenli hale gelmesi için Tuzla'da kontak kapatarak yolda beklemek zorunda kaldı. Çok sayıda tırın yolda kalmasıyla tır kuyrukları oluştu.

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Tır şoförü Turgut Ayar, "Sakarya'dan sonrası kapalı. Gidemiyoruz, kimse gidemiyor. Şu an yollar kapalı. Çok yoğun kar yağdığı için yollar kapalı. Açılmadı yarın öğleyi bulur" dedi.

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İranlı Tır şoförü Danışver Gamberzade, Bolu civarında bulunan tır şoförü meslektaşını arayarak yol durumu hakkında bilgi aldı. Gamberzade, "Arkadaşlardan haber aldık. Burada bekliyoruz. Yollar açıldıktan sonra devam edeceğiz. 2 saattir bekliyoruz" dedi.

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Kar nedeniyle Bolu'da yol kapandı, TIR şoförleri Tuzla'da kaldı

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Kar nedeniyle Bolu'da yol kapandı, TIR şoförleri Tuzla'da kaldı

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Kar nedeniyle Bolu'da yol kapandı, TIR şoförleri Tuzla'da kaldı

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Kar nedeniyle Bolu'da yol kapandı, TIR şoförleri Tuzla'da kaldı

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Kar nedeniyle Bolu'da yol kapandı, TIR şoförleri Tuzla'da kaldı

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