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Kar kalınlığı 30 santimetreyi geçti; İşte İstanbul’dan kar manzaraları

15 Şubat 2021 11:17

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Kar kalınlığı 30 santimetreyi geçti; İşte İstanbul’dan kar manzaraları

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Kar kalınlığı 30 santimetreyi geçti; İşte İstanbul’dan kar manzaraları

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Kar kalınlığı 30 santimetreyi geçti; İşte İstanbul’dan kar manzaraları

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Eyüpsultan'da dün akşam saatlerinde bir lisenin kapalı spor salonun çatısı yoğun kar nedeniyle çökmüş, yaşanan olay sonrası 6 araç çatının altında kalmış, bir elektrik direği devrilmişti. Günün aydınlanmasıyla spor salonunda oluşan hasar ortaya çıktı.

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Sultangazi'de karla kaplanan ağaç, park halindeki otomobilin üstüne devrildi. Ağacın devrildiği anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

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