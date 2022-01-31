Kar kalınlığı 2 metreyi geçti; vatandaşlar tünel şeklinde yaptıkları patika yollardan evlerine ulaşıyor
Tunceli'de yaklaşık bir haftadır aralıklarla devam eden kar yağışı nedeniyle Ovacık ilçesinde kar kalınlığı 2 metreyi geçti.
31 Ocak 2022 16:40
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Kar kalınlığı 2 metreyi geçti; vatandaşlar tünel şeklinde yaptıkları patika yollardan evlerine ulaşıyor
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Sarp dağların arasında kurulu 1500 rakımlı ilçede bir süredir aralıklarla etkili olan kar, hayatı ve ulaşımı zorlaştırıyor.
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Tek katlı evlerin de büyük oranda kara gömüldüğü ilçede, vatandaşlar tünel şeklinde yaptıkları patika yollardan evlerine ulaşıyor.
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Birçok köy ve mahalle yolunun da ulaşıma kapandığı ilçede karla mücadele ekipleri yollarda çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. (AA)
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Kar kalınlığı 2 metreyi geçti; vatandaşlar tünel şeklinde yaptıkları patika yollardan evlerine ulaşıyor
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Kar kalınlığı 2 metreyi geçti; vatandaşlar tünel şeklinde yaptıkları patika yollardan evlerine ulaşıyor
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Kar kalınlığı 2 metreyi geçti; vatandaşlar tünel şeklinde yaptıkları patika yollardan evlerine ulaşıyor
812
Kar kalınlığı 2 metreyi geçti; vatandaşlar tünel şeklinde yaptıkları patika yollardan evlerine ulaşıyor
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Kar kalınlığı 2 metreyi geçti; vatandaşlar tünel şeklinde yaptıkları patika yollardan evlerine ulaşıyor
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Kar kalınlığı 2 metreyi geçti; vatandaşlar tünel şeklinde yaptıkları patika yollardan evlerine ulaşıyor
1112
Kar kalınlığı 2 metreyi geçti; vatandaşlar tünel şeklinde yaptıkları patika yollardan evlerine ulaşıyor
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Kar kalınlığı 2 metreyi geçti; vatandaşlar tünel şeklinde yaptıkları patika yollardan evlerine ulaşıyor
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