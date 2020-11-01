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Kaplan Kral'dan Willy Wonka'ya; işte ünlülerin renkli Cadılar Bayramı kostümleri

Cadılar Bayramı bu yıl yeni tip Koronavirüs (Covid-19) pandemisi gölgesinde gerçekleşti. Her yıl 31 Ekim'de kutlanan Cadılar Bayramı'nda Koronavirüs önlemleri nedeniyle kalabalık partiler ve "şeker mi şaka mı" etkinlikleri geçen yıllarda olduğu kadar kalabalık geçmedi. Ancak ünlüler, kostümlerini giyerek fotoğraf çektirmeyi ihmâl etmedi. İşte ünlüler ve renkli Cadılar Bayramı kostümleri..

01 Kasım 2020 11:27

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Cadılar Bayramı bu yıl yeni tip Koronavirüs (Covid-19) pandemisi gölgesinde gerçekleşti. Her yıl 31 Ekim'de kutlanan Cadılar Bayramı'nda Koronavirüs önlemleri nedeniyle kalabalık partiler ve "şeker mi şaka mı" etkinlikleri geçen yıllarda olduğu kadar kalabalık geçmedi. Ancak ünlüler, kostümlerini giyerek fotoğraf çektirmeyi ihmâl etmedi. İşte ünlüler ve renkli Cadılar Bayramı kostümleri..

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Bella Thorne

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Vanessa Hudgens

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Halsey

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Kylie-Kendall Jenner

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Kim Kardashian ve çocukları

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Kylie Jenner ve arkadaşları

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Neil Patrick Harris ve ailesi

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Chrissy Teigen ve John Legend

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Lizzo

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