Kapadoya'yı bu kez de Yılmaz Erdoğan film setine çevirdi
03 Ağustos 2013 19:51
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Yılmaz Erdoğan'ın herkesten sakladığı yeni filminin ardındaki sır perdesi aralanıyor.
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Erdoğan, senaryosunu yazdığı yeni filme 'Patron Mutlu Son İstiyor' ismini verdi
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Filmleriyle gişe rekorları kıran Yılmaz Erdoğan, herkesten sakladığı yeni filmini, son dönemlerde çok popüler olan ve âdeta doğal bir film seti haline gelen Kapadokya'da çekecek.
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Kapadokya'da son 40 yılda 193 film çekildi. Bunlar arasında Nicolas Cage'in oynadığı Hayalet Sürücü 2, Nuh'un Gemisi, Kurtlar İmparatorluğu, Paralı askerler gibi filmler de var.
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Bugün gazetesinde çıkan habere göre Romantik komedi tarzında olacak sinema filminin başrollerini 'Organize İşler' filminde de başrolünü üstlenen Tolga Çevik ve yine 'Organize İşler', 'Ejder Kapanı' gibi filmlerle ünlenen başarılı oyuncu Ezgi Mola paylaşacak.
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Ramazan Bayramı'ndan sonra çekimlere başlayacağını açıklayan Erdoğan, film için 15 bin liraya 1974 model klasik bir otomobil kiraladığını duyurdu. Filmin 2014'ün Ocak ayında vizyona gireceği açıklandı
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En son Şahan Gökbahar'ın 'Celal ve Ceren' isimli filminde oynayan Ezgi Mola, Yılmaz Erdoğan'dan gelen teklif üzerine Star TV'de sunduğu 'Çocuk Oyuncağı' isimli yarışma programını bıraktı.