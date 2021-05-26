Kanye West ve Irina Shayk'ın beraber olduğu iddia edildi
Kim Kardashian'la boşanma aşamasında olan rapçi Kanye West'in ünlü model Irina Shayk'la görüştüğü iddia edildi.
26 Mayıs 2021 11:11
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Kim Kardashian'la boşanma aşamasında olan rapçi Kanye West'in ünlü model Irina Shayk'la görüştüğü iddia edildi.
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The Daily Mail’da yer alan habere göre, bir magazin hesabına bilgi veren kaynaklar “Kanye West, şu an gizlice Irina Shayk ile görüşüyor” dedi.
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Kaynak, “Birliktelik’ burda doğru bir kelime mi bilmiyorum ama bir ilgileri olduğu kesin” dedi.
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Kim Kardashian ve Kanye West, 6 yıllık evliliklerini sonlandırıyor.
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