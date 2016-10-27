Kanserli köpeğini her gün el arabasıyla dolaştırıyor
27 Ekim 2016 00:16
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ABD’de yaşayan Joey Maxvell, lenfoma hastalığına yakalanan köpeği Maverick’i, insanların sevgisiyle tedavisinin desteklenmesi için her gün arabayla ‘sevgi turu’na çıkarıyor.
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ABD’de Florida’da yaşayan Joey Maxwell ile eşi, golden retriever cinsindeki Maverick’i sekiz yıl önce bir barınaktan sahiplenmişler. Yıllar içinde aralarındaki bağ o kadar ilerlemiş ki Maverick ailenin bir çocuğu gibi olmuş. Tabii yaşlanan Maverick, lenfoma hastalığına da yakalanınca sağlık durumu kötüye gitmeye başlamış. Kanser olan zavallı köpek kemoterapi tedavisine başlanınca elden ayaktan kesilmiş.
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İki-üç gün yoğun bakımda kalan Maverick’in tedavi masrafları da Maxwell ailesinin belini bükmüş. Ailenin bu sevimli üyesinin yakalandığı hastalık ve Maverick’in ölüme yaklaşması onları epey üzmüş. Joey Maxwell’in aklına Maverick’i bir taşıma arabası ile her gün gezintiye çıkarmak gelmiş. Lakin, tedavi masrafları çok olduğundan taşıma arabasını almak için para denkleştirmek de o kadar kolay olmamış. Durumu yaşadıkları yerdeki bir markete anlattıklarında, taşıma arabasını yarı fiyatına alabilmişler.
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Joey Maxwell, Maverick’i yaşatmak için ona sevginin iyi geleceğini düşünmüş. Şimdi ki mevcut imkanlarıyla her gün sevgi turuna çıkabiliyorlar. Tabii Maverick’i taşıma arabasının üzerinde gören çevre sakinleri onu her gördüğü yerde sevmeye başlamış.
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Maverick çevresinde yaşayan 7’den 70’e herkesin sevgisiyle tedaviye olumlu yanıt vermeye başlamış. İnsan dostu Joey Maxwell’in ‘sevgi turu’ projesiyle Maverick’te insanların sevgisi ile yaşama sıkı sıkıya bağlanmaya başlamış