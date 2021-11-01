Kanser nedeniyle hayatını kaybeden oyuncu Semra Dinçer'in yer aldığı dizi ve filmler
Kanser tedavisi gören oyuncu Semra Dinçer 56 yaşında vefat etti. Kariyeri boyunca pek çok dizi ve filmde rol alan Semra Dinçer, son olarak İstanbullu Gelin ve Kuzey Güney dizileri akıllarda yer edinmişti
01 Kasım 2021 17:41
110
Kuzey Güney dizisinde "Handan" karakteriyle geniş kitlelerce tanınan usta oyuncu, 1965'te Ankara'da dünyaya geldi. Birçok dizi ve sinema filminde rol alan Dinçer, kameralar karşısına ilk kez 1984 senesinde "Köşe Dönücü" adlı dizi ile çıktı.
210
Başarılı oyuncu "Kaybolan Yıllar", "Martılar ve İstanbul", "Cinayet Masası", "Yolun Sonu", "Geniş Zamanlar", "Kavak Yelleri", "İstanbullu Gelin" gibi pek çok yapımda da yer aldı.
Kaybolan Yıllar Rosa 2006 Yağmurdan Sonra Defne 2006 Geniş Zamanlar Sıdıka 2007 Kavak Yelleri 2.Sezon Berrin 2008 Leylan Sebahat 2007 Derman Adalet Hemşire 2008 Goncakaranfil 2008 Kardelen Şermin 2008 Unutulmaz 2.Sezon Nazan 2010
810
Maskeli Balo 2010 Dinle Sevgili Ülfet 2011 Kuzey Güney Handan Tekinoğlu 2011 İstanbullu Gelin Reyhan Sezgin 2017
910
Kanser nedeniyle hayatını kaybeden oyuncu Semra Dinçer'in yer aldığı dizi ve filmler
1010
Kanser nedeniyle hayatını kaybeden oyuncu Semra Dinçer'in yer aldığı dizi ve filmler