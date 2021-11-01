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Kanser nedeniyle hayatını kaybeden oyuncu Semra Dinçer'in yer aldığı dizi ve filmler

Kanser tedavisi gören oyuncu Semra Dinçer 56 yaşında vefat etti. Kariyeri boyunca pek çok dizi ve filmde rol alan Semra Dinçer, son olarak İstanbullu Gelin ve Kuzey Güney dizileri akıllarda yer edinmişti

01 Kasım 2021 17:41

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Kuzey Güney dizisinde "Handan" karakteriyle geniş kitlelerce tanınan usta oyuncu, 1965'te Ankara'da dünyaya geldi. Birçok dizi ve sinema filminde rol alan Dinçer, kameralar karşısına ilk kez 1984 senesinde "Köşe Dönücü" adlı dizi ile çıktı.

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Başarılı oyuncu "Kaybolan Yıllar", "Martılar ve İstanbul", "Cinayet Masası", "Yolun Sonu", "Geniş Zamanlar", "Kavak Yelleri", "İstanbullu Gelin" gibi pek çok yapımda da yer aldı.

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Semra Dinçer'in yer aldığı dizi ve filmler

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Köşe Dönücü 1984 Barışta Savaşanlar 1993 Suçlu Kim 1994 Kaçıklık Diplomasi 1998 Örümcek Merve 1998 Kıvılcım 1999

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Yılan Hikayesi 1.Sezon Cemile 1999 Filler ve Çimen 2000 Gökten Düşen Hazine 2000 Kimyacı 2000 Martılar ve İstanbul 2000 Profesyoneller 2000 Zehirli Çiçek 2000 İçimizden Biri 2000

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Benim İçin Ağlama 2001 Tatlı Hayat Mehpare 2001 Berivan 2002 Kumsaldaki İzler 2002 Kırık Ayna Firdes 2003 Mihrali 2003 Fırtına Hayatlar 2004 Perçem 2004 Döngel Kerhanesi Didar 2005 Yolun Sonu 2005

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Kaybolan Yıllar Rosa 2006 Yağmurdan Sonra Defne 2006 Geniş Zamanlar Sıdıka 2007 Kavak Yelleri 2.Sezon Berrin 2008 Leylan Sebahat 2007 Derman Adalet Hemşire 2008 Goncakaranfil 2008 Kardelen Şermin 2008 Unutulmaz 2.Sezon Nazan 2010

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Maskeli Balo 2010 Dinle Sevgili Ülfet 2011 Kuzey Güney Handan Tekinoğlu 2011 İstanbullu Gelin Reyhan Sezgin 2017

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Kanser nedeniyle hayatını kaybeden oyuncu Semra Dinçer'in yer aldığı dizi ve filmler

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Kanser nedeniyle hayatını kaybeden oyuncu Semra Dinçer'in yer aldığı dizi ve filmler

semra dinçer
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