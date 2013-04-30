Kanlı 1 Mayıs'ın ardından kağıtta 2 Mayıs
30 Nisan 2013 18:10
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34 kişinin öldüğü, 126 kişinin yaralandığı 1 Mayıs kutlamaları Türkiye tarihinin en kanlı toplumsal olaylarından biri
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77'deki olayların ardından 1978'de de 1 Mayıs Taksim'de kutlandı. 1978'in ardından birkaç yıl öncesine kadar Taksim meydanına yasak getirildi
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Saldırı Disk Genel Başkanı Kemal Türkler konuşma yaptığı sırada gerçekleşti
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Sular İdaresi binası, Pamuk Eczanesi’nin üst katı ve Continental otelinin 6. katından ateş açıldı
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Ölümlerin büyük çoğunluğu kurşun yarasından ziyade izdiham sebebiyle vuku buldu
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Dönem gazeteleri çoğunlukla sosyalist hareket içindeki grupların birbirlerine saldırdıkları yönünde yayın yaptı
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1 Mayıs 1977 saldırılarının sorumluları halen daha adalet huzuruna çıkarılmış değil
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