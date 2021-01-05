Kanal D'nin iddialı dizisi ismini değiştirdi!

Kanal D ekranlarında büyük bir beklenti ile yayınlanan ancak ilk bölümlerin ardından istenilen reytingi alamayan İyi Aile Babası'nın ismi Babam Çok Değişti'ye çevrildi. Dizinin oyuncu kadrosuna Naz Elmas da dahil oldu.
05 Ocak 2021 18:45
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Kanal D'nin büyük bir beklenti ile başlayan komedi türündeki dizisi İyi Aile Babası, ilk bölümlerin ardından reytinglerde istenilen seviyeye ulaşamayınca dizinin senaristi değiştirilmişti. Dizinin yeni senaristi Birol Güven oldu.
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Birol Güven'in gelişi ile birlikte dizinin ismi de değiştirildi ve "Babam Çok Değişti" olarak açıklandı. Güldür Güldür Show ile çok sevilen Çağlar Çorumlu'nun yanı sıra Şebnem Bozoklu, Melek Baykal, Salih Kalyoncu, Timur Acar gibi güçlü oyuncuların yer aldığı diziye bir de sürpriz isim konuk oluyor.
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Uzun süredir ekranda olmayan Naz Elmas, dizinin oyuncu kadrosuna dahil oluyor. Naz Elmas, dizide Çağlar Çorumlu'nun oynadığı Mehmet Ali'nin eski aşkı "Deniz" rolüyle 3 bölüm için konuk oyuncu olacak.