Kanal D'den ayrılan Çok Güzel Hareketler 2'nin yeni kanalı belli oldu
01 Mart 2022 14:02
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Kanal D ile yollarını ayıran Çok Güzel Hareketler 2'nin yeni kanalı belli oldu.
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Genel sanat yönetmenliğini Yılmaz Erdoğan'ın üstlendiği ve sunuculuğunu Eser Yenenler’in yaptığı Çok Güzel Hareketler 2'den önceki haftalarda Kanal D'den ayrılmıştı.
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‘Çok Güzel Hareketler 2’, artık Star TV'de ekranlara gelecek. Programın yani adresindeki ilk tanıtımı da izleyicilerle paylaşıldı.
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Bir süredir sağlık sorunları nedeniyle ekipten ayrı kalan Arif Güloğlu da kadroya geri döndü.
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