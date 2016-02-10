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Kanadalı fotoğrafçının gözünden kadın tutukluların yaşamları...

10 Şubat 2016 17:11

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Fotoğraflar: Gabriela Maj

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Afganistan’daki kadınların çoğu “ahlaki suçlar” adı altında mahkûm ediliyor

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Bu suçlar arasında evlilik dışı cinsel ilişki, zorunlu evlilikten kaçmak, seks işçiliği, ev içi köleliğe uymamak yer alıyor

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Kadınlara yönelik işlenen suçlarda saldırganlar ve suçu işleyenler herhangi bir cezaya maruz kalmıyor

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Maj’ın fotoğrafları kadınların kendi dönüştürdükleri yeri sergiliyor

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