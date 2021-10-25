Kamu bankalarının faizleri 2 puan indirmesini ekonomistler nasıl değerlendirdi?
Merkez Bankası geçtiğimiz hafta beklenmedik bir kararla faizleri 200 baz puan indirerek, yüzde 16'ya çekmişti. Kararın bankalar tarafından uygulanıp uygulanmayacağı beklenirken, kamu bankaları bu sabah yaptıkları ortak bir açıklamayla kurumsal kredilerde 200 baz puanlık indirime gitti. Özel sektörde ise Garanti BBVA faizleri yüzde 16'ya çektiğini duyurdu. Kararın ardından ekonomistler sosyal medya hesaplarından kararı değerlendirdi.
25 Ekim 2021 12:46
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Söz konusu karara ilişkin bazı ekonomist yorumları şöyle:
28
Kamu bankalarının faizleri 2 puan indirmesini ekonomistler nasıl değerlendirdi?
38
Kamu bankalarının faizleri 2 puan indirmesini ekonomistler nasıl değerlendirdi?
48
Kamu bankalarının faizleri 2 puan indirmesini ekonomistler nasıl değerlendirdi?
58
Kamu bankalarının faizleri 2 puan indirmesini ekonomistler nasıl değerlendirdi?
68
Kamu bankalarının faizleri 2 puan indirmesini ekonomistler nasıl değerlendirdi?
78
Kamu bankalarının faizleri 2 puan indirmesini ekonomistler nasıl değerlendirdi?
88
Kamu bankalarının faizleri 2 puan indirmesini ekonomistler nasıl değerlendirdi?