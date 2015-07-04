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Kamp Armen fotoğraf sergisi bugün açılıyor: Kul hakkı, yetim hakkı kutsaldır!

04 Temmuz 2015 16:24

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Yetim Hakkı, Kul Hakkı, İnsan Hakkı… Tüm inançlarda kutsaldır

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Tarih: 4 Temmuz 2015 Yer: Kamp Armen - Tuzla

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Ne var ki bu kutsallık muktedirler tarafından sürekli “Tek Vatan-Tek Millet-Tek Bayrak… hatta Tek Din…” söylem ve eylemleriyle faşist, ötekileştirici zihniyetler tarafından çiğnenmektedir.

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Bizler redfotoğrafçılar olarak;

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Ülkemizde yaşanan Kardeşleşmenin ve Barış çabalarının önünde engel olan bu anlayışı dahası saldırıyı kınıyor ve mücadele araçlarımız olan fotoğrafın diliyle karşı olduğumuzu göstermeye çalışıyoruz

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Şu an itibariyle 27 Fotoğrafçının 70 fotoğrafıyla sergimizi gerçekleştiriyoruz

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Sürekli katılıma açık olan sergimizi sorunun yaşandığı yerde “Kamp Armen-Tuzla’da” gerçekleştiriyoruz

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İlerleyen günlerde değişik mekan ve yerlerde sergilemeyi de düşünüyoruz.

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“Kamp Armen iade edilsin!” fotoğraf Sergisine katılan fotoğrafçılar;

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Agop Ezgilioğlu, Arzu Aybat, Atilla Atala, Barış Paksoy, Baytekin Kara, Burcu Çatıker, Can Akarsu, Çetin Aydın, Damla Atak, Engin Çolakoğlu, Erdost Yıldırım, Fatmagül Mercan, Göksu Ildan, Güner Kaya, Kadri Kurt, Kürşat Kaplan, Mehmet Burak Zülfikar, Meral Çınar, Metin Ekinci, Özcan Soysal, Sakine Yıldıran, Sinan Emre, Sultan Güner, Şakir Sağlam, Tugay Kartal, Yeşim Oğuz, Yusuf Aslan,

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