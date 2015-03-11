Kalp krizinin 7 'sessiz' belirtisi

Merdiven çıkarken ya da poşet taşırken kendinizi yorgun hissediyorsanız veya normal olmayan şekilde nefes darlığı yaşıyorsanız kalp krizi belirtisi olabilir. Uyandıktan sonra da nefes darlığı çekmek bir şeylerin yanlış gittiği anlamına gelir.
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Özellikle kadınlarda yorgunluk en yaygın kalp krizi belirtisinden birisidir. Kalp krizi boyunca kalbe giden kan akışı azalır ve kaslara fazladan stres bine, böylece kendinizi aşırı derecede yorgun hissedersiniz.
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Sırtta, göğüste ve herhangi bir kolda hissedilir ağrı ve kırgınlık kalp krizinin sessiz bir belirtisi olabilir. Kalp krizi esnasında kalp beyne ağrı sinyali gönderince beyin bu sinyallerin çeneden, omuzdan, boyundan, sırtın üst kısmından ya da dirsekten mi geldiğini karıştırabilir. Çünkü vücudun bu bölümleri de kalbe yakındır.
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Öğle yemeğinde yağlı yiyecekler yediyseniz midenizin yanması ciddi değildir. Ancak uyandığınızda daha önce yaşamadığınız bir mide yanması hissederseniz kalp krizi geçiriyor olabilirsiniz.
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Kalp krizi belirtileri bazen ve özellikle kadınlarda bulantı, kusma gibi mide sorunlarına benzer. Kendinizi iyi hissetmiyorsanız mutlaka doktora gidin.
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Çenede ya da boyunda huzursuzluk, gırtlakta daralma hissi de kalp krizinin sessiz belirtileri arasındadır. Özellikle şeker hastaları için bu tarz değişiklikler daha önemlidir.
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İçinizdeki sesi iyi dinleyin. Eğer vücudunuzda meydana gelen farklılıkları daha önce hiç yaşamadığınızı ve bir şeylerin ters gittiğini hissediyorsanız doktora gitmelisiniz.