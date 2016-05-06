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Kakava- Hıdrellez şenlikleri rengarenk görüntülerle başladı

06 Mayıs 2016 13:08

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Edirne'de her yıl düzenlenen "Kakava-Hıdrellez Şenlikleri", Kakava ateşinin yakılmasıyla başladı.

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Tarihi Sarayiçi'nde, Edirne Vali Vekili Beyazıt Tanç, CHP Edirne Milletvekili Erdin Bircan, Belediye Başkanı Recep Gürkan, Edirne Emniyet Müdürü Adnan Armağan Erdoğan, siyasi parti il başkanları ve Roman dernek temsilcileri Kakava ateşini ya

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Ateşin etrafında oynayan Romanlar, gazetecilere ve fotoğraf sanatçılarına poz verdi. Kutlamalara katılan yerli ve yabancı turistler, renkli kıyafetleriyle gösteri sunan Romanlara eşlik etti.

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Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nin yapıldığı stadyumun altındaki alanda pilav dağıtımı sırasında kısa süreli izdiham yaşandı.

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Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nin yapıldığı stadyumun altındaki alanda pilav dağıtımı sırasında kısa süreli izdiham yaşandı.

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Şenlikler, Tunca Nehri'nde yüz yıkama ve nehre dilek bırakma ritüeliyle devam edecek.

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