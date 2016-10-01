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Kahve hangi saatlerde içilmeli?

01 Ekim 2016 18:16

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Birçoğumuz sabahları uyandıktan hemen sonra kahve içer ama bilim insanlarına göre bu yanlış… İşte nedeni…

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ABD’nin Maryland eyaletindeki Bethesda Sağlık Bilimleri Üniversitesi’nde yapılan araştırmaya göre sabahın erken saatlerinde içilen kahvenin uyarıcı etkisi daha az oluyor.

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Araştırmanın bulgularına göre bu durumun nedeni şöyle özetleniyor: İnsan vücudu sabah 8 ile 9 arasında stres hormonu kortizol salgılıyor. Bu uyarıcı hormon sayesinde uyku halinden hızla çıkıyoruz. Bu saatlerde kahve içince, kahvenin uyarıcı gücü aslında ziyan oluyor.

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Bilim insanlarına göre kahve içmek için en ideal saatler sabah 9.30-11.30 ve öğleden sonra 1.30-5 arası… Çünkü bu saatlerde vücuttaki kortizol miktarı düşüyor. Onun yerine kahvedeki kafeinle uyanık kalmak mümkün.

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Kısacası bilime göre insanların birçoğunun sabah kalkar kalkmaz kahve içmek yerine, işe başladıktan hemen sonra bunu yapması, daha etkili olabilir.

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Peki ünlülerin kahve tercihlerini biliyor musunuz? Mesela Nicole Kidman cappucino seviyor.

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Taylor Swift'in favorisi buzlu karamel latte...

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Ben Affleck'in sabah erkenden (yani yanlış vakitte) buzlu americano içtiği biliniyor.

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Jessica Alba her sabah kahvesini hindistancevizi yağı katıp içiyor.

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Miley Cyrus yağsız white mocha seviyor.

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Katie Holmes yarım kafeinli grande soy latte...

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Reese Witherspoon bademli soy latte...

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Kim Kardashian'ın tercihi ise chai latte... (Hürriyet)

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Kahvekahve hangi saatlerde içilmeliBethesda Sağlık Bilimleri Üniversitesi
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