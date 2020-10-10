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Kahramanmaraş'ta orman yangını: 35 hektar kül oluyor

10 Ekim 2020 15:08

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Kahramanmaraş'ta orman yangını: 35 hektar kül oluyor

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Kahramanmaraş'ın Onikişubat ilçesine bağlı Ayşe Pınarı Musalar mevkisinde dün başlayan yangın kısmen kontrol altına alınırken, Kuzgun Mahallesi kırsalındaki bazı noktalarda da orman yangınları başladı.

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Konya, Mersin, Malatya, Adıyaman ve Adana'dan takviye gönderilen ekiplerin de destek verdiği yangın söndürme çalışmalarına vatandaşlar da yardım ediyor.

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Havadan ve karadan müdahalenin devam ettiği yangın kısmi olarak kontrol altına alındı.

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Bu arada, müdahale çalışmalarına Antalya ve Aksaray'dan gelen ekipler de destek vermeye başladı.

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