Kahramanmaraş'ta orman yangını: 35 hektar kül oluyor
10 Ekim 2020 15:08
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Kahramanmaraş'ta orman yangını: 35 hektar kül oluyor
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Kahramanmaraş'ın Onikişubat ilçesine bağlı Ayşe Pınarı Musalar mevkisinde dün başlayan yangın kısmen kontrol altına alınırken, Kuzgun Mahallesi kırsalındaki bazı noktalarda da orman yangınları başladı.
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Konya, Mersin, Malatya, Adıyaman ve Adana'dan takviye gönderilen ekiplerin de destek verdiği yangın söndürme çalışmalarına vatandaşlar da yardım ediyor.
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Havadan ve karadan müdahalenin devam ettiği yangın kısmi olarak kontrol altına alındı.
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Bu arada, müdahale çalışmalarına Antalya ve Aksaray'dan gelen ekipler de destek vermeye başladı.