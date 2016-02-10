Kahkahayı hayatınızdan eksik etmemeniz için 8 neden
10 Şubat 2016 13:15
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Stres seviyesini azaltıyor ve iyi hissettiriyor. Kahkaha atmak bir nevi ağrı kesici olarak düşünülebilir.
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Hormonları dengeliyor. Bu da genel olarak daha güçlü bir bağışıklık sitemi, daha az hastalık demek.
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Kahkaha aslında iyi bir egzersiz. Günde 100 kez gülmenin 10 dakika kürek çekme aletinde ya da 15 dakika bisiklette egzersize eşit miktarda kalori harcattığını biliyor muydunuz?
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Kalp ve damarı saran endotelyumda aerobiğin etkilerine benzer etkiler gösteriyor.
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Duygusal rahatlama sağlıyor. Zaman zaman kendinizi sebepsiz yere gülmek ya da ağlamak isterken buluyor musunuz? İşte kahkaha atmak bu hisleri ortadan kaldıran duygusal boşalmaya neden oluyor.
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Kahkaha insanı daha iyimser yapıyor. İyimserlerin kötümserlere oranla daha kuvvetli bağışıklığa sahip oldukları bilimsel olarak kanıtlanmış bir gerçek.
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Endorfin salgılanmasını sağlıyor. Bu spor yaparken salgılanan horman aynı zamanda.
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Hayatınıza daha çok kahkaha soktuğunuzda daha sosyal olur, daha çok insanı kendinize çekersiniz.
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