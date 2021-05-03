Kağıt Ev dizisinin kadrosunda yeni isim

Kağıt Ev dizisinin oyuncu kadrosuna Macit Koper katıldı. Usta oyuncu, dizide 'Remzi Karan' karakterini canlandıracak.
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Erdal Beşikçioğlu, Nur Fettahoğlu, Tuvana Türkay, Can Nergis ve Nihal Koldaş'ın başrollerde yer aldığı dizinin kadrosunda; Helin Kandemir, Nejat Uygur, Bülent Gültekin, Yaşar Üzer, Bulut Teker, Tuğçe Aykut gibi isimler yer alıyor.
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Bu akşam üçüncü bölümüyle izleyici karşısına çıkacak olan 'Kağıt Ev' dizisinin oyuncu kadrosuna son olarak usta Macit Koper katıldı. Ünlü oyuncu, dizide Nur Fettahoğlu’nun canlandırdığı ‘Aylin’in babası ‘Remzi Karan’ rolü ile ekrana gelecek.
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Marangoz ustası olan Remzi Karan, cinayet suçundan 30 yıldır cezaevinde yatmaktadır. Hapishanede herkesin çekindiği bir adam olan Karan’ın, yıllar sonra beklenmedik bir ziyaretçisi vardır. Aylin’in babasıyla yaptığı bu beklenmedik görüşme ‘Fırtına’ ailesinin başına yeni ve çok tehlikeli bir dert daha açacaktır.