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Kadınların talepleri otobüslerde...

08 Mart 2020 12:34

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Kadınların talepleri otobüslerde...

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İETT, 8 Mart’ta kadına şiddet veya kadın cinayetleri yerine kadınların taleplerini yaymaya karar verdi.

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Kadın örgütlerinin taleplerinden derlenen ifadelerle otobüs giydirmesi planlandı

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Uygulama ile İstanbul Anadolu yakasındaki Pendik–Kadıköy hattı ile Avrupa yakasındaki FSM-Beşiktaş hattında birer, 34AS Avcılar – Söğütlüçeşme Metrobüs hattında bir otobüs giydirildi

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Otobüslerin dışlarının yanı sıra içindeki tüm boşluklar, tutamaklar, araç içi ekranlarda da aynı talepler yerleştirildi

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Ne mi istiyoruz? sorusuna cevaben, 'İstediğimiz saatte, istediğimiz sokakta tek başına yürüyebilmek', "İstemiyorsak hayır' diyebilmek" gibi isteler sıralandı

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Kadınların talepleriyle giydirilen otobüsler uzun güzergâhlı hatlara yerleştirildi

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Otobüsler 1 hafta boyunca kadınların taleplerini İstanbullulara anlatarak dolaşmaya devam edecek

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