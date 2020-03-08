Kadınların talepleri otobüslerde...
08 Mart 2020 12:34
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Kadınların talepleri otobüslerde...
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İETT, 8 Mart’ta kadına şiddet veya kadın cinayetleri yerine kadınların taleplerini yaymaya karar verdi.
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Kadın örgütlerinin taleplerinden derlenen ifadelerle otobüs giydirmesi planlandı
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Uygulama ile İstanbul Anadolu yakasındaki Pendik–Kadıköy hattı ile Avrupa yakasındaki FSM-Beşiktaş hattında birer, 34AS Avcılar – Söğütlüçeşme Metrobüs hattında bir otobüs giydirildi
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Otobüslerin dışlarının yanı sıra içindeki tüm boşluklar, tutamaklar, araç içi ekranlarda da aynı talepler yerleştirildi
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Ne mi istiyoruz? sorusuna cevaben, 'İstediğimiz saatte, istediğimiz sokakta tek başına yürüyebilmek', "İstemiyorsak hayır' diyebilmek" gibi isteler sıralandı
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Kadınların talepleriyle giydirilen otobüsler uzun güzergâhlı hatlara yerleştirildi
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Otobüsler 1 hafta boyunca kadınların taleplerini İstanbullulara anlatarak dolaşmaya devam edecek
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