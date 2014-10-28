1900’lerden 2000’lere iş hayatında kadınlar

1899 – Bir kadın ofiste daktiloyla yazı yazıyor. Duvardaki takvimle tarihi belirlenen fotoğraf bir stereoskop kartından alınmış ve orijinal ismi ‘Flört’. Bu, gerçek bir ofis olmamasına rağmen; İngiliz orta sınıf Viktorya dönemi kadınları 1800’lerin sonlarında ofislerde işe alınıyordu. Kadının üzerinde çemberli bol etek var -ki bu, 1899 yılı için biraz eski moda. Daktilo ise, 1870’lerin ortalarından beri piyasada yaygın olarak bulunuyordu.
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Eylül 1911 – The Strand, Londra’daki Clement’s Inn’de yazı işleri bölümünde bulunan kadınlar. O haftaki ‘Kadınlar İçin Oy’ sayısı ‘mizanpaj masasında’ genç kadın gönüllüler tarafından kesiliyor. Bütün kadınların gevşekçe topuz yapılmış uzun saçları var. Çoğu kadın beyaz bluzlar ve büzgülü uzun etekler giyiyorlar; iki tanesi kravat takmış.
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1917 – Lancashire, Horwich’te demiryolu işleri ofisi. Birinci Dünya Savaşı sırasında birçok erkek demiryolu çalışanı orduya katıldı, böylece kadınlar onların; demircilik, kaynakçılık ve elektrikçilik gibi işlerini yapmaya başladı. Kadınlar beyaz bluzlar giyiyorlar, ancak bunlar vücuda daha çok oturuyor. Saçlar hala toplanmış, ama daha gevşek biçimde. Bir kadın, omuz hizasındaki saçlarını serbest bırakmış; diğeri ise uzun örgüler yapmış. En az iki genç kadının saçlarında beyaz kurdele var. Sol öndeki kadının daha kısa bir eteği ve golf tarzı deri ayakkabıları görülebiliyor.
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1920 civarı – İngiltere’de bir postanede, Noel döneminde kadınlar mektupları tasnif ediyor. Kadınlar farklı renklerde bluzlar giyiyor ve sol öndeki kadının üzerinde bir hırka ile inci seti var. Saçlar hala gevşekçe toplanmış. Sağ öndeki kadın çizgili bir elbise giyiyor; yani daha çok desen görmeye başlıyoruz.
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1932 civarı – Harrow, İngiltere’deki Hükümet Baskı ve Kırtasiye Ofisi’nde kadınlar savaş borçlarını tahvil formları üzerinde çalışıyor. Daha yaşlı kadınlar saçlarını toplamış; ancak birçok genç kadının kısa, omuz hizasında ve bazılarında kalıcı dalgalı, permalı saçları var. Pek çok kolsuz, jile tarzı elbiseler var; bir kadının kolları ise çıplak.
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1930 civarı – Amerikalı bir sekreter daktilonun arkasındaki masada oturuyor ve telefonda mesajları alıyor. Siyah giyinmiş ve bluzu yarı şeffaf. Saçları boyun hizasında ve kalıcı dalgalar yaptırmış.
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1942 – ‘Ayın Kitabı Kulübü’nde 325 Amerikalı kadın, posta havalelerini karşılamaya çalışıyor. Kadınların desenli, puantiyeli; bazıları V yakalı çeşitli bluzları ve elbiseleri var. Bazı kadınlar broş takmış. Genellikle omuz hizasında saçları var; bazıları (öndeki kadın gibi) saç filesi takmış.
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1948 – Ford Model Ajansı’nın sahipleri Eileen Ford ve eşi, New York’ta bulunan üçüncü kattaki ofislerinde, 34 lüks moda mankenleri için gelen telefonları yanıtlıyor. Ford, siyah giyinmiş, yalınayak ve kısa saçlı.
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19 Ağustos 1950 – ‘Picture Post’ dergisinde yayımlanan bu fotoğrafın orijinal başlığı şu şekilde: Bir kadın, Brenner’dan alınmış ve ofise hiç de uygun olmayan,; kollarında, boynunda ve etek uçlarında bebek danteli bulunan siyah saten elbise giymiş.
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28 Eylül 1950 – Genç bir kadın, Keystone fotoğraf ajansı ofislerinde çalışmak için iş görüşmesinde. Onunla mülakat yapan kişi geniş yakalı gömlekle kravat takmış, elinde ise sigara tutuyor. Kadının ofiste olduğu halde giydiği yağmurluğun altındaki ekoseli eteği görülebiliyor. Toplanmış, uzun saçları var.
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1956 – California, San Francisco’daki Union Square’de, kadın ofis çalışanları kutulardan öğle yemeklerini yiyorlar. Muhafazakâr renklerde, resmî kıyafetler giymişler. Saçları kısa, genellikle yandan ayrılmış. Bütün kadınların ten rengi çoraplar giydiği görülebiliyor.
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1955 civarı – Shell Mex House, Londra’da kadınlar daktilo bölümünde çalışıyor. Soldaki kadın bir ceket ve eşarp giymiş, broş ve küpe takmış. Saçları alnının üzerinde kısa kesilmiş ve diğer kadının saçları gibi dalgalı.
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1957 – Bu kadın, bir illüstratör masasında oturuyor. Siyah, boğazlı bir kazak giymiş. Saçları ise oldukça kısa kesilmiş.
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1960’lar – Amerikalı bir sekreter kulaklığından dinlediği dikteleri yazıya aktarıyor. Kolsuz mavi bir üst ve mavi kareli bir etek giymiş. Saçları keskin biçimde ve çene hizasında küt kesilmiş.
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1968 – İngiltere’de; Batı Yorkshire, Leeds’teki Huntsman House’ta bir yönetim ofisi. Kadınlar, hesap makinesinin atası olan Sumlock makinelerini kullanıyorlar. Parlak renklerde giyinmiş; saçlarını farklı şekillerde, çoğunlukla sprey kullanarak şekillendirmişler.
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11 Kasım 1970 – Operatör kadınlar, Miami, Florida’daki Eastern Airlines’ta bilgisayarlarda rezervasyonları alıyorlar. Ön, ortadaki kadının parlak renkli çizgili bir üstü ve oldukça doğal biçimde, bir tokayla tutturulmuş saçları var. Soldaki kadın sarı pamuklu bir üst ve ayakkabılar giyiyor. Hırkaları ise sandalyelerinin arkasına asılmış.
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1970’ler – Bir kadın veri girişi bilgisayarı kullanıyor. Beyaz kenarlı, açık pembe bir etek takımı giymiş. Eteğin boyu, kalça ve diz arasında. Saçı epey şekillendirilmiş ve saç spreyiyle sabitlenmiş gibi görünüyor.
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1974 – İki kadın, bir IBM 1130 bilgisayarla çalışıyor. Saçları doğal bir biçimde şekillendirilmiş.
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1975 – Afrika-Amerikalı bir ofis çalışanı telefonları yanıtlıyor. Geniş yakalı bol bir hırka ve bol pantolon giymiş. Ayakkabılarının deseni alışıldık değil. Bir bilezik ve yüzük takıyor, saçları hafifçe şekillendirilmiş.
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11 Nisan 1979 – Margaret Thatcher, seçim kampanyası sırasında Muhafazakâr Parti otobüsünde telefon görüşmesi yapıyor. Kareli bir ceket ve geniş bir fiyonkla bağlanmış bir bluz giyiyor. Saçlarında güçlü dalgalar var.
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1980 civarı – Boston, Massachusetts’te bulunan bir doğrudan posta gönderimi şirketindeki ofis çalışanı, ‘Data General’ bilgisayarına adresleri giriyor. Triko, üzerine oturan bir bluz giymiş, saçları doğal ve kısa.
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1982 civarı – West Columbia, South Carolina’daki NCR araştırma ve geliştirme tesisinde, bir kadın, kişisel bilgisayarını kullanıyor. Bluzunun kollarını kıvırmış ve diz hizasında resmi bir etek ile topuklu ayakkabılar giymiş. Saçları omzunun hizasında ve yüzünden geriye atılmış.
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Nisan 1987 – Belçika doğumlu Amerikalı moda tasarımcısı Diane Von Furstenberg stüdyosunda. Furstenberg, oldukça yoğun makyajlı, büyük halka küpeler, bilezikler ve yüzükler takmış. Siyah elbisesinin göğsündeki cebinde beyaz bir mendil bulunuyor.
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5 Şubat 1989 – Bir ofis çalışanı, Londra’da Sky TV’nin yayına başlangıcında. Muhtemelen üniforması olan, yeşil kruvaze bir ceket giyiyor. Saçları katlı kesilmiş. Arkadaki bir kadının üzerinde de benzer bir ceket var. Onun büyük küpelerinin üzerinde dalgalı ve açık renge boyanmış saçları görünüyor.
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1996 –Sue Julian-Ottie, tahsilat sistemleri veri tabanı yönetiminde bilgisayarı kullanıyor. Uzun ve doğal saçları, yana doğru kâkülleri var. Koyu, çizgili bir ceket takımı giyiyor.
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5 Temmuz 1999 – Almanya’da bir çağrı merkezi. Dantelli, açık yuvarlak yakalı ve kısa kollu, çiçekli bir bluz giyen kadının kıyafeti Viktorya ve Edward dönemini hatırlatsa da, daha önceki fotoğraflarda gördüğümüz üzere, yüz yıl önceki giysilerle arasında pek bir benzerlik yok. Başparmağına bir yüzük ve boğazına birkaç tane kolye takmış.
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5 Temmuz 1999 – Yine Almanya’da bir çağrı merkezi. Röfleli saçları arkadan dağınık şekilde toplanmış Çok açık renkli bir ruj, siyah bir tişört giymiş ve sandalyesinde kot ceketi asılı duruyor. Sağ kolunun üstünü bir dövme çevreliyor. (Chris Wild / Mashable)
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2010’lar – ABD California’daki Google Ofisi ‘Googleplex’te bir kadın çalışan, köpeğiyle oynuyor. Modern ofislerin en bilinen örneklerinden olan Google’da çalışan kadın, yırtık bir kot pantolon ve rahat giysileri tercih etmiş.