Kadınları kızdıran 15 politikacı

“Kadın iffetli olacak. Mahrem-namahrem bilecek. Herkesin içerisinde kahkaha atmayacak” şeklindeki sözleri nedeniyle Bülent Arınç'a tepkiler sürerken dünyada 'cinsiyetçi' sözleriyle gündeme gelen 15 politikacıyı Independent muhabiri Dina Rickman derledi
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"İyi bir eş, herkesin içinde efendisine itiraz etmez. İyi bir küçük kız da, politikadan ayrılma sebepleri konusunda yalan söylemez.” (2012)
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“İnsanlar Daniela Santanchè’ye oy verebilir çünkü o çok güzel bir hatun.” (2008)
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“(Almanya Şansölyesi) Angela Merkel hem diyetteyim diyor, hem de ikinci peynir tabağını sipariş ediyor.” (2011)
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“Para erkekler için daha önemli. Farz edelim, her ikisi de avukat olan bir karı koca var. Adam haftada 50-60 saat çalışıp, her şeyini ortaya koyar ve yılda 200 bin dolar kazanır. Kadın ise işten izin alır, çocuklarını yetiştirmekle uğraşır. Her şeyi çabucak gerçekleştiremez. Bu çift 50 yaşına geldiklerinde, koca yılda 200 bin dolar kazanır ama kadın 40 bin dolar… Burada bir ayrımcılık yok. Her insanın öncelikleri farklıdır.” (2012)
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“Bir politikacı ‘evet’ diyorsa, aslında ‘belki’ demek istiyordur. Eğer ‘belki’ diyorsa, ‘hayır demek istiyordur. ‘Hayır’ diyorsa da, gerçek bir politikacı değildir. Bir hanımefendi ‘hayır’ diyorsa, ‘belki’ demek istiyordur. Eğer ‘belki’ diyorsa, aslında ‘evet’ demek istiyordur. Bir hanımefendi ‘evet’ diyorsa, o gerçek bir hanımefendi değildir.” (2010)
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“Bence kadın ve erkekler eşittir. Ancak kaçınılmaz bazı farklılıkları vardır. Bunun illa ki kötü bir şey olduğunu düşünmüyorum. Fizyoterapi alanında erkeklerden daha çok kadınlar çalışmalı. Kadınların büyük bir çoğunluğu yalnızca ev işleriyle de ilgilense, o da olur.”
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“Bile bile kurak kalmayı tercih eden herhangi bir kişi, hayatın anlamını tam kavrayamamıştır.” (2007)
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“Eğer geçekten bir tecavüz yaşanıyorsa, kadınlar vücutlarının oralarını kapatma ve bir şeyleri engelleme imkanına sahiptir.” (2012)
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“Akademi ve hükümet çevrelerinde, kadınları korumak için alınan kararlar çok iyi, çok güzel. Ama küçük bir işyeri sahibiyseniz, çocuk yapma yaşına gelmiş bir kadını işe almak için delirmiş olmanız gerek.” (2004)
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“Bir yönetim kurulunda çok fazla ya da belli miktarda kadın olması fikrini tartışmaya açmak istiyorum. İş hayatı çok fazla rekabetçi ve kadınların performansından, başka bir rekabetçi alanda yararlanmak daha iyi olabilir. Mesela erkeklerin güçlü olmasının avantaj yaratmayacağı bazı spor aktiviteleri gibi…” (2013)
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“Kadınlarla tartışmamak daha iyi. Bazı insanlar bir şeyi çok zorladıkları zaman, bunu güçlü oldukları için değil, zayıf oldukları için yaparlar. Gerçi güçsüz olmak, kadınların en kötü özelliği de değildir.” (2014)
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“Sakin ol tatlım!” (2011)
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“Madem ona ilgi göstermemizi istemiyordu, o zaman görünüşünü değiştirmeseydi.” (2013)
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“Feministler şu an en mide bulandırıcı yobazlar haline geldi.” (2011)
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“Hindistan bir gece ansızın özgürlüğünü kazandı diye, kadınlar hava karardıktan sonra sokaklarda gezmemeli. Otobüste birkaç yolcu yoksa, o otobüse binmesinler. Bu şekilde, şüpheli bir özel otobüse binmeye niyetlenen o kadın, otobüse binmeden önce iki kez düşünmeliydi. Olayı lanetliyorum ama, kadın da durumu göz önünde bulundurarak hareket etmeliydi.” (2012)