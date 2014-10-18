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Kadınlara yönelik toplumsal önyargılarla mücadelede 10 etkileyici afiş

18 Ekim 2014 20:06

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Brezilyalı illüstrasyon sanatçısı Carol Rossetti, kadınlar ve kız çocuklarının bedenlerine, kıyafetlerine, yönelimlerine, kararlarına yönelik suçlayıcı, rencide edici, yargıları değiştirmek ve farklı bir bakış açısı sunmak için 10 farklı afiş hazırladı

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Endişelenme Rose, annelik bir seçimdir ve senin kararın seni daha az kadın yapmayacak!

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İşte bu, Whitney! Kendinle mutluluğun arasına dışlayıcı ve ayrımcı bir kalıpların girmesine izin vermek zorunda değilsin. Özgüven herkesin hakkıdır!

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Maite ilk kız arkadaşını edindiğinde 16 yaşındaydı, çoğu insan onun sadece farklı şeyler deneyimlediğini düşündü... Öyle de olabilir ama Maite, kardeşi ilk erkek arkadaşını edindiğinde onun bir “süreçten” geçtiğini hiç söylemedi.

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Mariana her zaman plaja gitmeyi sevdi. Ama bir süredir insanlar onun bedeni hakkında konuşmaya, hatta bikiniden emekli olup daha kapalı şeyler giymesini tavsiye etmeye başladı. Mariana, bedenin insanları memnun etmek için yapılmış bir süsleme değil. Plaja istediğin gibi git! Görünüşünü onaylamayanlar, başka bir yöne bakabilir.

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Ana, yalnız değilsin. Bu senin hatan değil. Seni bu deneyim tanımlamıyor. Sen bundan çok daha fazlasısın.

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Andressa, Taina, Liz ve Luana. Hepsinin çokça dövmesi var ve çevreden bu dövmelerin hafifmeşreplik göstergesi olduğuna dair sözler duyuyor. Kızlar, endişelenmeyin. Gidin ve vücudunuzu istediğiniz gibi boyayın ve istediğiniz kişiyle yatın. Hala dövmelerin cinsellik ile hiçbir bağı olmayacak.

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Amanda, bu senin bedenin ve onunla istediğini yap. Hiçbir görgü kuralının senin kimliğin üzerinde söz hakkı yok!

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Silvia, saçını boyamak senin seçimin ve asla bir zorunluluk değil. Eğer beyaz saç seviyorsan, kimsenin bu konuda konuşmaya hakkı yok. Yaş, bir utanç sebebi değil. Saçların güzel ve karar senin!

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Alice cinsel hayatının kendine saygısıyla hiçbir alakası olmadığını biliyor.

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Susan, ne giydiğin kendi kararındır ve asıl baskı, seçim özgürlüğünü elinden almaktır!

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