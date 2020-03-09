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Kadınlar sokakları doldurdu; işte polisin İstanbul'da müdahalede bulunduğu 8 Mart Gece Yürüyüşü'nden kareler

09 Mart 2020 10:18

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Kadınlar sokakları doldurdu; polisin İstanbul'da müdahalede bulunduğu 8 Mart Gece Yürüyüşü'nden kareler

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Fotoğraf: Merve Bavra

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Fotoğraf: Candan Yıldız

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Fotoğraf: Merve Bavra

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Fotoğraf: Hazal Turan

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Fotoğraf: Merve Bavra

746

Fotoğraf: Candan Yıldız

846

Fotoğraf: Merve Bavra

946

Fotoğraf: Merve Bavra

1046

Fotoğraf: Merve Bavra

1146

Fotoğraf: Merve Bavra

1246

Fotoğraf: Hazal Turan

1346

Fotoğraf: Merve Bavra

1446

Fotoğraf: Merve Bavra

1546

Fotoğraf: Merve Bavra

1646

Fotoğraf: Candan Yıldız

1746

Fotoğraf: Merve Bavra

1846

Fotoğraf: Merve Bavra

1946

Fotoğraf: Hazal Turan

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Fotoğraf: Merve Bavra

2146

Fotoğraf: Candan Yıldız

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Fotoğraf: Merve Bavra

2346

Fotoğraf: Hazal Turan

2446

Fotoğraf: Merve Bavra

2546

Fotoğraf: Merve Bavra

2646

Kadınlar sokakları doldurdu; işte polisin İstanbul'da müdahalede bulunduğu 8 Mart Gece Yürüyüşü'nden kareler

2746

Kadınlar sokakları doldurdu; işte polisin İstanbul'da müdahalede bulunduğu 8 Mart Gece Yürüyüşü'nden kareler

2846

Kadınlar sokakları doldurdu; işte polisin İstanbul'da müdahalede bulunduğu 8 Mart Gece Yürüyüşü'nden kareler

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Fotoğraf: Hazal Turan

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Fotoğraf: Merve Bavra

3146

Fotoğraf: Merve Bavra

3246

Fotoğraf: Merve Bavra

3346

Fotoğraf: Merve Bavra

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Fotoğraf: Hazal Turan

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Fotoğraf: Merve Bavra

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Fotoğraf: Hazal Turan

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Fotoğraf: Merve Bavra

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Fotoğraf: Merve Bavra

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Fotoğraf: Merve Bavra

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Fotoğraf: Candan Yıldız

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Fotoğraf: Hazal Turan

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Fotoğraf: Hazal Turan

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Fotoğraf: Hazal Turan

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Fotoğraf: Merve Bavra

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Fotoğraf: Candan Yıldız

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Fotoğraf: Merve Bavra

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