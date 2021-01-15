Kadınlar neden seksten soğur?

Psikiyatrist/Psikoterapist Yrd. Doç. Dr. Rıdvan Üney, kadınların cinsellikten soğuma nedenlerini anlattı.
15 Ocak 2021 18:38
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Mahmure'ye konuşan Üney, "Kadınların cinselliğe bakış açısında bazı farklılıklar vardır. Kadınlar cinsel sorunlarını ifade etmekten, bu sorunlar için hekime gitmekten daha fazla çekinirler. Örneğin bir kısım ilaç cinsel isteksizlik yaptığı halde, kadınlar bu sorunu hekimlerine iletmekte (utanmalarından dolayı) zorlanmaktadırlar. Eşleriyle cinsellik konusunda da konuşmaktan kaçınmaktadırlar. Cinsellikte eksik ve yanlış bilgiler de kadınların bu konuda konuşmalarını engellemektedir" dedi.
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Üney, "Ülkemizde cinsellik konuşulmaktan kaçınılan bir konudur. Özellikle eşler arasında cinsellik neredeyse hiç konuşulmamaktadır. Bu durum sorunların ortaya konulmasını da çözümü de engellemektedir." ifadesini kullandı.
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Üney, kadınları cinsellikten soğutan ve uzaklaştıran nedenleri şöyle sıraladı:
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- Partnerle ilgili duygusal sorunlar, tartışmalar ve ilişki sorunları
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- Günlük stresler, yoğun ve sıkıcı çalışma temposu
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- Kadının kullandığı ilaçlar (Antidepresanlar, tansiyon ilaçları, alerji ilaçları, doğum kontrol ilaçları)
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- Kadının, cinsel isteklerini partneriyle konuşmaması
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- Kadında uyarılma bozukluğu, orgazm bozukluğu, vajinusmus gibi cinsel işlev bozuklukları
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- Erken boşalma, sertleşme problemleri gibi erkeğe ait sorunlar
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- Depresyon
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- Sigara, alkol ve uykusuzluk gibi sorunlar
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- Partnerin temizliğe önem vermemesi, partneri istememe
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- Hamilelik, çocukla ya da bebekle aynı odada yatma
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- Cinsellikle ilgili yanlış bilgiler
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- Cinselliğin kendisi tarafından başlatılmasının yanlış anlaşılabileceği korkusu